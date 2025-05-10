Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü 40 yaralı Beylikdüzü Haramidere'de iki metrobüs çarpıştı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İstanbul Valisi Davut Gül, kazayla ilgili olarak "40 yaralı vatandaşımız var. 1 kişi maalesef vefat etti. Bazı vatandaşlarımız taburcu olmaya başladı. 2 ağır yaralımız var. Kaza ile ilgili bilgi aldık. İdari süreçler başladı. Herkese geçmiş olsun" ifadelerini kullandı

Anadolu Ajansı Giriş: 10.05.2025 - 16:39 Güncelleme: 10.05.2025 - 20:41 facebook

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