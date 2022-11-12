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Beyne dair daha önce hiç duymadığınız ilginç bilgiler

Beyin öyle bir organ ki sınırları hâlâ bile çözülemedi. Bu kadar küçük bir organın, bu kadar büyük görevler başarması insanı şaşırtıyor. Bu bilgiler, beynin muazzam yeteneklerini daha iyi anlamanızı sağlayacak.

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  • Beyne dair daha önce hiç duymadığınız ilginç bilgiler

    Vücudumuzdaki oksijen ve kanın yüzde 20’sini beyin kullanır.
  • Beyne dair daha önce hiç duymadığınız ilginç bilgiler

    5-10 dakika boyunca beyne yeterli oksijen gitmemesi, kalıcı beyin hasarına yol açabilir. Her geçen saniye hafıza adı altında beyinde yepyeni bağlantılar inşa edilir.
  • Beyne dair daha önce hiç duymadığınız ilginç bilgiler

    Beynin yüzde 60’ı yağdan oluşur.
  • Beyne dair daha önce hiç duymadığınız ilginç bilgiler

    İnsan beyninde yaklaşık olarak 90 milyar nöron (sinir hücresi) bulunuyor.
  • Beyne dair daha önce hiç duymadığınız ilginç bilgiler

    Bazen unutmak beyin için daha sağlıklı olabilir; gereksiz bilgileri silmek yeni bilgilere yer açmak açısından yararlıdır.
  • Beyne dair daha önce hiç duymadığınız ilginç bilgiler

    Beynimizdeki nöronların büyüklüğü 4-100 mikron (milimetrenin binde biri) arasında değişiyor.
  • Beyne dair daha önce hiç duymadığınız ilginç bilgiler

    Yaşayan insan beyninin rengi daha pembemsi ve bilim insanlarına göre canlı beyin, tofu peyniri kıvamında.
  • Beyne dair daha önce hiç duymadığınız ilginç bilgiler

    Bir espriye gülerken beyindeki beş farklı bölgenin bir arada çalışması gerekir.
  • Beyne dair daha önce hiç duymadığınız ilginç bilgiler

    İnsan beyni ortalama olarak 3 kilo ağırlığındadır ve beden ağırlığının yüzde 2-3'lük kısmını oluşturur. Fakat vücut oksijeninin yüzde 20'sini ve glikozunun yüzde 15-20'sini tüketir.
  • Beyne dair daha önce hiç duymadığınız ilginç bilgiler

    Yeni edindiğimiz bilgileri 24 saat içerisinde tekrar eder ve sürekli düşünürsek beyinde bir network oluşur ve öğrenilenlerin kalıcılığı sağlanır. Buna kimyasal kayıt denir.
  • Beyne dair daha önce hiç duymadığınız ilginç bilgiler

    İnsan beyni, tahmini olarak 2.500.000 gigabayt bilgi depolayabilir. 86 milyardan fazla nöron, 2,5 milyon gigabayt depolama alanı ve günde 50.000’den fazla düşünce ile insan beyin işleyişi şaşırtıcıdır. 
  • Beyne dair daha önce hiç duymadığınız ilginç bilgiler

    Beynin prefrontal korteksi oldukça elastiktir ve böylece herhangi bir zarar durumunda oldukça önemli olan ön lob korunmaktadır.
  • Beyne dair daha önce hiç duymadığınız ilginç bilgiler

    Anılar, insan beyni içinde aynı anda hem kısa hem de uzun süreli kullanım için saklanır. Nörobilimciler, hipokampusun kısa süreli anıları depoladığını uzun zamandır biliyorlardı. Ancak yakın zamanda yapılan bir araştırma; hipokampusta kısa süreli anılar oluşturulurken, uzun süreli anılar için aynı anda beynin başka bir bölümünde depolandıklarını ortaya koymuştur.
  • Beyne dair daha önce hiç duymadığınız ilginç bilgiler

    İnsan beyninde sinir uyarılarını ileten aksonlar 160.000 kilometre uzunluğunda. Yani dünyanın etrafında dört tur atabilir.

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