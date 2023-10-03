Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, coşkuyla devam ediyor

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DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILAR İSTANBUL’A GELİYOR

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında dünya müziğinin önde gelen isimleri AKM’de sahneye çıkacak. Babası ünlü kemancı Tibor Varga'dan 4 yaşında aldığı keman eğitimi ile müzik kariyerine başlayan, Almanya ve Fransa'daki birçok orkestranın şefliğini üstlenen Gilbert Varga, 7 Ekim Cumartesi saat 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte sahne alacak. Geleneksel melodileri, elektro ve trip hop ile harmanlayan Tunuslu protest sanatçı besteci, gitarist, solist Emel Mathlouthi 10 Ekim Salı saat 20.00’de sahnede olacak. 240 yıllık tarihi ile dünyanın en köklü ve en üretken nadir sanat topluluklarından biri olan Mariinsky Orkestrası, Şef Valery Gergiev yönetiminde ilk defa AKM’nin yenilenen binasında Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında 11 Ekim Çarşamba 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sahneye çıkmaya hazırlanıyor. AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda, Afrika’nın Divası olarak bilinen Benin asıllı Anqelique Kidjo ve folk müzik alanında başarılı şarkılara imza atan Riff Cohen’in 5. Uluslararası İstanbul Halk Müzikleri Festivali kapsamında 11 Ekim Çarşamba saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda olacak. Bosna Hersekli sanatçı Dino Merlin ise 14 Ekim Cumartesi saat 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda, sevenlerinin karşısına çıkacak.

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OPERA VE MÜZİKAL MARATONU DEVAM EDİYOR

AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda; “La Bayadère” balesi ve Alman yazar J. W. Goethe’nin aynı adlı eserinden uyarlanan “Faust” operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 5 Ekim Perşembe saat 20.00’de sahnelenecek. “Rigoletto” operası 6 Ekim Cuma 20.00’de Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından yine AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sergilenecek. Şef Rustam Rahmedov yönetiminde, soprano Funda Uyanık ve tenor Hakan Aysev’e eşlik ederek sevilen şarkılardan oluşan “Akdeniz Esintisi”, 7 Ekim Cumartesi saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda seyirci karşısına çıkacak. İzleyicilerini, ihtilal öncesi 1905 Çarlık Rusyası dünyasına götüren “Damdaki Kemancı” müzikali ise 8 Ekim Pazar günü saat 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda yine Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konacak. Klasik bale ve flamenkoyla harmanlanarak yepyeni bir anlam kazanan iki perdelik “Carmen” balesi ise Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından 15 Ekim Pazar 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sahneye konacak.