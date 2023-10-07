Beyoğlu Kültür Yolu Festivali devam ediyor

HER BEĞENİYE HİTAP EDEN MÜZİK AKŞAMI Türkiye Kültür Yolu Festivalleri maratonundaki sekizinci durak olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında önceki gün pop müziğinin sevilen sesi Merve Özbey Galataport İstanbul’da sahneye çıktı. Özbey ile aynı saatlerde AKM Türk Telekom Açıkhava Sahnesi’nde Göksel sevenleriyle buluştu. Aynı akşam AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda Rigoletto Mersin DOB Opera rüzgarı esti. Geçtiğimiz sezon Mersin DOB bünyesinde Kenan Korbek rejisiyle gerçekleşen Rigoletto Operası, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında İstanbullu sanatseverlerle biraraya geldi. Victor Hugo'nun psikolojik ve sosyolojik çözümlemelerinin açıkça görüldüğü temsil dakikalarca ayakta alkışlandı.

2 Şurada Paylaş!









Grand Pera Emek Sahnesi’nde ise Şef Hakan Şensoy yönetiminde Grand Pera Filarmoni Orkestrası solist Muhammed Yıldırır’a eşlik etti. Klasik, Çigan ve Türk Müziği’ni sentezleyen konser izleyenlere muhteşem bir müzikal deneyim sundu. AKM Tiyatro Salonunda ise Devran-ı Şerif potnişin Mehmet Fatih Çıtlak yönetiminde İstanbul Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu etkinliği tasavvufseverleri büyüledi.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Tekamül Tiyatrosu’nun sahneye taşıdığı “Vecihi Hürkuş” oyunu önceki akşam Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda izleyicinin beğenisine sunuldu. Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş’un hakkında yazılan oyun, kendisine bağlanan gazi maaşına bile yerli uçak üretimi sevdası yüzünden haciz konan Hürkuş’un anılarını kaleme alırken beyin kanaması geçirmesi ve komaya girmesi gerçeğinden hareketle, koma döneminde hayatının dönüm noktalarının gözlerinin önünden geçişini konu alıyor.