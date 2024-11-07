Beyoğlu'nda "Kadın El Emeği Pazarı" açıldı

İstanbul'un Beyoğlu Belediyesi tarafından kurulan "Kadın El Emeği Pazarı" açıldı.

Beyoğlu Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (BESMEK) üretim yapan kadınlara destek olmak amacıyla Şişhane Meydanı'nda açılan pazarda, kadınların BESMEK Eğitim Merkezleri'nde aldıkları eğitimlerle ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerini satışı gerçekleştirilecek.

"Kadın El Emeği Pazarı"nın açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney "Beyoğlu'nda güçlü kadınlar olsun isteriz. Güçlü kadınlarla biz güçlü Beyoğlu'nu oluşturacağına inanıyoruz. Biz göreve geldiğimiz ilk günden beri daha güçlü kadınlar ayakları daha yere sağlam basan kadınlar Beyoğlu'nda sıkıntı sorun yaşamayan kadınlar için çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz" dedi

Başkan Günay, "Bugün Beyoğlu Enstitüsü, Beyoğlu BESMEK üretimi yapan, el emeği, göz nuru belki bir ürünü aylarca, belki bir ürünü haftalarca uğraşıp üreten kadınların el emeğini değerlendireceği; kendi ev ekonomilerine destek olabileceği dolayısıyla onları üretirken de daha şevklendireceğimiz Kadın El Emeği Pazar açılışı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Burada da biz üreten kadından yana tarafız. Biz ayakları yere basan kendi geçimini kendisi sağlayabilen, ev ekonomisine eşine destek olabilen, çocuklarını daha iyi şartlarda yetiştirme arayışında olan kadından yana tarafız" şeklinde konuştu.

Stantta satış yapan Leyla Güney, "Burada satış yapıyoruz. Çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz başkanımıza. Hemen söz verdiği gibi sözünü yerine getirdiği ve açtığı hepimizi coşkulandırdı. Çok çok memnunuz. Burada satış yapmamız bize katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Stantta satış yapan ise Elif Topuk ise, "Belediyemizin kurslarına katılarak deri ürünler üretmeye başladık. Cüzdanlar, çantalar gibi ürünler yapmaya başladık ve belediye başkanımız bize bunları hem üretip hem satabileceğimiz imkan sağladı. Buraya gelip cebimize katkıda bulunuyoruz. Kadın istihdamı destekleyen bir belediye sağ olsun. Bize yardımcı oluyor bu konuda. Hem kurs açarak hem de bunların satışına katkı sağlayarak bize fayda sağlıyor" diye konuştu.