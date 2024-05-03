Beyonce Fransız sözlüğüne girdi

Yeni baskıda özel isim olarak yer alan Beyonce, "Amerikalı R&B ve pop şarkıcısı" olarak tanımlanıyor. Sözlükte aynı zamanda sanatçının Louisiana Creole mirası da öne çıkarılıyor. Beyonce'nin annesi tarafından Louisiana Creole kökenli olduğu biliniyor. Louisiana Creole, çoğunlukla ABD'nin Louisiana eyaletinde olmak üzere 10 binden az kişi tarafından konuşulan, Fransızca kökenli bir dil.