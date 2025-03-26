Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Beypazarı'nda tarihi okul için tarım müzesi talebi | Son dakika haberleri

        Beypazarı'nda tarihi okulun tarım müzesine dönüştürülmesi talebi

        Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Cumhuriyetin ilanından sonra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1928 yılında yaptırılan okulun tarım müzesine dönüştürülmesi talep edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 18:56 Güncelleme: 26.03.2025 - 18:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beypazarı'nda tarihi okul için tarım müzesi talebi
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Cumhuriyetin ilanından sonra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1928 yılında yaptırılan okulun tarım müzesine dönüştürülmesi talep edildi.

        İlçeye bağlı Oymaağaç Mahallesi Muhtarı Ergün Tuncel, yaptığı açıklamada, kendisinin de mezunu olduğu okulun çok sayıda aydın insan yetiştirdiğini söyledi.

        Okulun atıl durumda bulunduğunu ifade eden Tuncel, mahalle sakinlerinin gelirinin tarıma dayalı olduğunu, bundan dolayı okulun tarım müzesine dönüştürülmesini istediklerini kaydetti.

        Mahalledeki öğrencilerin taşımalı sistem kapsamında eğitim gördüğünü anlatan Tuncel, "Muhteşem bir bina olan yapının restore edilerek, tarım müzesine dönüştürülmesini talep ediyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #ankara haberleri
        #BEYPAZARI
        #tarım müzesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı
        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        26 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        26 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ünlü isimlerden hakem tepkisi
        Ünlü isimlerden hakem tepkisi
        "Teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçlıyoruz"
        "Teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçlıyoruz"
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Savunmaya çekidüzen!
        Savunmaya çekidüzen!
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        "Beni sattın"
        "Beni sattın"
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri