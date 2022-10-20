İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden tek tık ile öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Beyza isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

BEYZA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Beyza ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Beyza isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Beyza isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

BEYZA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Beyza ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Yumurta. Balık yumurtası. Çok (daha, en, pek) beyaz. Cennetteki altıncı bahçenin adı. Sevilen, el üstünde tutulan.

BEYZA İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Beyza ismi Kur'an-ı Kerim'de (Araf Suresi 108. Ayet ve Neml Suresi 12. Ayet) geçmektedir ve Beyza ismini koymak caizdir.

BEYZA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Beyza ismini kullanan 86.921 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Beyza ismini kullanan 17.387 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Beyza ismini kullanan 6.696 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Beyza ismini kullanan 3.787 kişi bulunmaktadır.

BEYZA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Beyza adında olan kişiler, özgürlüğüne düşkündür. Herhangi bir şekilde özgürlüğünün kısıtlandığını anladığı an ciddi tepki gösterir. Zeki, analitik, hızlı düşünme yeteneği sayesinde, neredeyse yaptığı her işte başarılı olur. Sonuç almak istediğinde, karşısındaki kişiye nasıl yaklaşacağını çok iyi bildiği için satış gibi konularda oldukça başarılı olur. Değişimden, yeni yerler, yeni insanlar tanımaktan hoşlanır. Değişimden hoşlanması bazen işini zorlaştırabilir çünkü yenilik arzusu bir işi uzun süre devam ettirmesine engel olur ve bazen de büyük resmi kaçırmasına yol açar.