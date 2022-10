Beril İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden tek tık ile öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Beril isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

BERİL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Beril ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Beril isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Beril isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

BERİL İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Beril ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Dağda açan çiçek. Madeni, değerli bir taş. Doğada altıgen billurlar durumunda bulunan, saydam, çoğu yeşil renkli berilyum ve alüminyum silikat. (Fransızca) Şeffaf mavi-yeşil renkli değerli taşlar veya zümrüt. (İngilizce) Aklanmış, arınmış.

BERİL İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Beril ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Beril ismini koymak caizdir.

BERİL İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Beril ismini kullanan 17.285 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Beril ismini kullanan 3.846 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Beril ismini kullanan 1.745 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Beril ismini kullanan 1.526 kişi bulunmaktadır.

BERİL İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Beril adına sahip olanların dış güzelliği, estetik zevkleri ile harmanlanmıştır. Stil sahibidir ve bulunduğu her ortamda dikkatleri üzerine çekmeyi başarır. Hırsından gemileri bile yakabilir. Kararlarının sorgulanmasından hoşlanmaz. Yönetilen değil, kesinlikle yöneten olmak ister. Her konuda mutlaka bir fikri vardır ve kesinlikle onun görüşlerinin doğruluk oranı yüksektir. Sevgi ve merhamet vazgeçemediği özelliklerindendir. Küçük çocuklara ve evcil hayvanlara aşırı derecede hassastır. Bir patinin dostluğunu her zaman sever. Seyahatlere gitmekten, ortamlarda kendini fark ettirmekten mutluluk duyar. Karşı cinse karşı seçicidir. Dışarıdan bencil görünse de yakınındakiler bunun böyle olmadığını hemen anlarlar. Duygusal zekaları ve ön sezileri ileri derecede gelişmiştir. Onlardan bir şey saklanmaz, mutlaka ortalığı didik didik eder, gerçeğe ulaşırlar.