Beyza Şekerci ile Engin Hepileri tatile devam

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; bayram tatilini Çeşme’de geçiren ünlüler arasında oyuncu çift Beyza Şekerci ile Engin Hepileri de bulunuyor.

Bir süre sonra kendilerine katılan Bülent Şakrak ve Onur Ünsal ile plajda maç yapan baba - oğul, kıran kırana bir mücadele verdi. Sürekli koşuşturan beylerin enerjileri ise kolay kolay tükenmedi. İlerleyen dakikalarda iyice terleyip sıcaktan bunalan sportmen ünlüler, bu kez de serinlemek için suyun içinde devam etti. Büyük efor sarf eden beylerin kazanma anındaki sevinçleri de görülmeye değerdi. Beyza Şekerci de daha sonra plaja inerek bir bayanla pinpon oynadı.