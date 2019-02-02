Yer, Fethiye...

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Olay, Taşkaya Mahallesi'nde T.İ.'ye ait tek katlı müstakil evde, bugün saat 12.00 sıralarında meydana geldi.
İHA'nın haberine göre, ilçedeki bir masaj salonunda çalışan R.G.(33) iddiaya göre yalnız yaşayan T.İ.'ye (30) ait eve gelerek kapıyı çaldı. Kapının açılmasıyla birlikte zorla eve giren R.G. boğazına bıçak dayadığı T.İ.'ye tecavüz girişiminde bulundu. Evin salon kısmındaki boğuşma sırasında sol el parmakları kesilen T.İ. çığlık atarak yardım istedi. R.G. çığlıklar üzerine paniğe kapılarak pencereden atlayıp kaçmaya başladı. Polis ekiplerinden yardım isteyen T.İ, şüphelinin yarı çıplak halde Keloğlu Boğazı mevkiindeki ormanlık alana doğru kaçtığını söyledi.
ORMANLIK ARAZİDE YAKALANDI
Bunun üzerine dakikalar içinde olay yerine gelen 5 ayrı polis ekibi, görgü tanıklarının da yardımıyla R.G.'nin girdiği ormanlık arazide arama çalışmasına başladı. Kaya mezarlarının bulunduğu alanda yapılan aramada R.G. saklandığı çalılar arasındaki çukurda polis ekipleri tarafından fark edilerek yakalandı. gözaltına alınan R.G.'nin Fethiye Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünde 100 promil alkollü olduğu belirlendi. Fethiye Asayiş Büro Amirliğine getirilerek sorguya alınan R.G.'nin cinsel saldırı ve uyuşturucu kullanmak suçlarından sabıkalı olduğu kaydedildi.
Fethiye Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edilen T.İ. ise ifadesi alınmak üzere Fethiye Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. T.İ. ve R.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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