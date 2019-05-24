Burdur'da sokakta eski eşini bacaklarından bıçakladığı, cep telefonunu gasp ettiği ve otomobilinin lastiklerine zarar verdiği gerekçesiyle yargılanan sanık Ferhat Ferdi İmik (42),hakim karşısına çıktı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ferhat Ferdi İmik (42),eski eşi Havva K. (29) ile taraf avukatları katıldı.

"ÖLDÜRMEK İSTESEM ÖLDÜRÜRDÜM"



AA'da yer alan habere göre söz verilen sanık İmik, eski eşini bıçakla yaraladığını belirterek, "Öldürmek isteseydim öldürebilirdim ancak amacım yaralamaktı" dedi. Havva K. ise sanığın kendisini öldürmek istediğini, bu nedenle tedirgin olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanığı "silahla yaralama", "silahla yağma" ve "mala zarar verme" suçlarından 15 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

ALTI AY ÖNCE EŞİNİ YARALAMIŞTI

Ferhat Ferdi İmik, Karasenir Mahallesi'nde eski eşi Havva K.'yı 28 Aralık 2018'de bacaklarından bıçaklayıp cep telefonunu gasbettiği ve otomobilinin lastiklerine zarar verdiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.