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Kayseri'de, İlim Yayma Cemiyeti tarafından Kadir Has Spor Salonu'nda 'Spor Şenliği' düzenlendi. Şenliğe Vali Şehmus Günaydın, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve öğrenciler katıldı.
"İŞİN BAŞINDA İMAM HATİPLİ MİLLİLER VAR"
DHA'da yer alan habere göre etkinlikte konuşan Bilal Erdoğan, şenlikte güzel bir basketbol maçı izlediklerini söyledi. İmam hatip mezunlarının, ümmet olmanın şuurunu en iyi anlaması gerekenler olduğunu belirten Erdoğan, "Bir imam hatip lisesi mezunu başka bir imam hatip lisesinin kardeşidir. Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar zulüm altında inliyorlar mı? İsrail her geçen gün Filistin'deki kardeşlerimiz üzerindeki baskısını artırıyor mu? Artırıyor; çünkü Müslümanlığını bölünmüş görüyor. İsrail, bugün Türkiye'den korkuyor; çünkü 'İşin başında imam hatipli milliler var' diye korkuyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı neden seviyoruz? Çünkü hayatını Allah rızası için yaşayıp, anlamlandırdığı için seviyoruz. O zaman bize düşen nedir? Bize düşen, hayatlarımızı Allah rızası için anlamlandırmaktır. Kolay değil. Çok çalışmak, cesur olmak gerekiyor" diye konuştu.
"GÖREVİMİZ BÜYÜK, YÜKÜMÜZ AĞIR"
Bilal Erdoğan, "15 Temmuz gecesi yakaladığımız ruhu kaybetmeyeceğiz. 15 Temmuz gecesi bir zafer kazandık ama düşman uyur mu? Su uyur, düşman uyumaz. Düşman rahat duruyor mu? Hayır. Düşman pes etmiyorsa o zaman bizim görevimiz büyük, yükümüz ağır. Bütün hayatımızı o şehitlerin fedakarlığına yakışacak şekilde yaşamaya var mısınız? Dünyada zulüm var. Dünyada mazlum çok. Bunlara kim sahip çıkacak? Biz sahip çıkacağız. Biz sahip çıkmazsak kimse sahip çıkmayacak. Onun için Cumhurbaşkanı'mız size sahip çıkıyor. Onların dualarına 'amin' diyor" dedi.
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