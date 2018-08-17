Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Erdoğan'ın üçüncü çocukları dünyaya geldi. Ali Tahir Erdoğan ve Ömer Tayyip Erdoğan adında iki oğlu olan Bilal Erdoğan, üçüncü kez babalık sevinci yaşadı. Medipol Mega Bağcılar Hastanesi'nde doğan ve "Fatıma Serra" adı verilen kız bebek ile anne Reyyan Erdoğan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yedinci torunları dünyaya gelirken, üçüncü kez bu mutluluğu yaşayan Necmeddin Bilal Erdoğan, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

BİLAL ERDOĞAN'DAN "ÇİÇEK YERİNE BAĞIŞ YAPIN" RİCASI

"Fatıma Serra kızımız, bu sabaha doğru dünyaya gözlerini açtı. Allah kızımızı vatana, millete, ümmete, din-i mübin-i İslam'a hadim eylesin. Bir, iki gün Medipol Mega Bağcılar'dayız, lütfen çiçek göndermeyiniz. Bunun yerine Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) ya da Darülaceze'ye 'Fatıma Serra niyetine' bağış yapmanız, bizim için ehvendir. Allah gelip gelemeyen, dua eden tüm dost ve yakınlarımızdan razı olsun."

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