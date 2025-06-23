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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bilecik'te gizemli olay! Anne ölü bulundu, baba ise kayıp... | Son dakika haberleri

        Bilecik'te gizemli olay! Anne ölü bulundu, baba ise kayıp...

        Bilecik'te, evinde ölü bulunan 51 yaşındaki Sibel Güneş'in kayıp eşi İsmail Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 01:13 Güncelleme: 23.06.2025 - 01:13
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        Bilecik'te gizemli olay!
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        Bilecik'te, evinde ölü bulunan Sibel Güneş'in (51) kayıp eşi İsmail Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

        İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekipler, İsmail Güneş'in arabasının terk edilmiş halde bulunduğu Sakarya Nehri kenarındaki Osmaneli ilçesi Çavuşlar mevkisindeki arama çalışmalarını hem su altında hem de karada sürdürüyor.

        Yetkililer, olayı şüpheli ölüm ve kayıp şahıs yönleriyle araştırıyor.

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        NE OLMUŞTU?

        Sibel Güneş'in Kayseri'de yaşayan kızı, annesine ulaşamayınca durumu yakınlarına bildirmişti.

        Yakınlarının ihbarı üzerine Güneş'in kent merkezindeki Hürriyet Mahallesi Bener Sokak'taki bir sitede bulunan evine gelen ekipler, konutta Güneş'in cansız bedeniyle karşılaşmıştı.

        Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Güneş'in eşi İsmail Güneş'in sabah saatlerinde evden ayrıldığı görülmüş, daha sonra kendisinden haber alınamamıştı.

        İsmail Güneş'in otomobili, Sakarya Nehri kenarındaki Osmaneli ilçesi Çavuşlar mevkisinde terk edilmiş halde bulunmuştu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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