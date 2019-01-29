Bilecik'in Osmaneli ilçesi ile Bursa'nın İznik ilçesi arasındaki karayolunun 3'üncü kilometresinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından çuvallarla yol kenarına tonlarca kimyasal atık bırakıldı.

İHA'nın haberine göre, kaynağı belirsiz torbalar içindeki kimyasal atıkların döküldüğü bölgede bulunan mola yerlerine giremeyen kamyon ve tır sürücüleri de durumdan şikâyet ediyor.

Öte yandan buna benzer kimyasal atıklar daha önce de bu güzergâhın yanı sıra Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giden yolun kenarına ve Osmaneli ilçe sınırları içinde bulunan Osmaneli İçmeler Tesisleri mevkiine de defalarca dökülmüş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından bir fabrikanın kimyasal atık araçlarından yardım alınarak atıklar toplanmıştı.