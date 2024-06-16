Bilgen Bengü: Bir gecede ünlü olduk
1970'li yıllara damga vuran 'Cici Kızlar' grubunun üyelerinden Bilgen Bengü, müzik serüvenini ve şimdilerde neler yaptığını anlattı
Türkiye'nin ilk kadın müzik gruplarından olan 'Cici Kızlar', 1975’te Eurovision Şarkı Yarışması seçmelerinde seslendirdiği 'Delisin' şarkısıyla şöhreti yakaladı.
Bilgen Bengü, Şebnem Aksu ile Birnur Bilginoğlu'ndan oluşan grup kısa sürede büyük bir ün yakalasa da birliktelikleri sadece iki yıl sürdü.
'Cici Kızlar'ın 'Kıvırcık'ı olarak tanınan Bilgen Bengü ile konuştuk. Bir dönemin ünlü ismiyle nostalji yolculuğu yaptık.
"SESİMİ ANNEM KEŞFETTİ"
Sesini ilk olarak annesinin keşfettiğini söyleyen Bilgen Bengü, henüz daha 3 yaşındayken evdeki masanın altına girip şarkılar söylediğini ifade etti.
Bilgen Bengü, şunları aktardı: Ailem, Ankara’daki yatılı konservatuvara göndermek istedi ama sonra vazgeçtiler. İstanbul'dan beni Ankara'ya yollamak istemedilerse de müziğe olan tutkum devam etti. Behiye Aksoy ve Erol Büyükburç şarkılarıyla büyüdüm. Lise yıllarına gelince okulun orkestrasında şarkı söyleme başladım. Eski adı Levent Lisesi, şimdi ise Etiler Lisesi'nde konserler veriyorduk.
Lisedeki sıra arkadaşımın annesi vasıtasıyla 1974'te yolum müzik prodüktörü Nino Varon ile kesişti. Nino Varon ile çalışırken bir gün ofisine Şanar Yurdatapan geldi. Beni görünce 'Cici Kızlar' isimli projesinden bahsetti. Sonrasında Şat Yapım'a transfer oldum. Attila Özdemiroğlu, Onur Yurdatapan, Hurşid Yenigün, Baha Boduroğlu gibi o dönemin müzik dünyasının önemli isimleri Şat Yapım bünyesindeydi.
Ardından beni Sibel Egemen ve Şebnem Aksu ile tanıştırdılar. Sibel, Ankaralıydı ve İstanbul'a gidip gelmesi zor olduğu için ayrıldı. Şebnem de yakın arkadaşı Birnur Bilginoğlu'nu gruba dâhil etti.
"BİRİNCİ OLDUK, KURADA KAYBETTİK, ÇOK AĞLADIK"
1974'te ilk plakları olan 'Olmaz ki'yi çıkaran grup, 1975'te de Türkiye'nin ilk kez katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'nın seçmelerine dâhil oldu. Bilgen Bengü; "Sanar Yurdatapan, Eurovision için seçmelere katılacağımı söyledi. Attila Özdemiroğlu'nun 'Delisin' şarkısını getirdiler. Lale Mansur ile bir ay kaeografi çalıştık. Halk oylaması ve TRT jürisinin oylamalarıyla ikişer tane, birinci, ikinci ve üçüncü seçiliyordu. Semiha Yankı'nın 'Seninle Bir Dakika'sı ile 'Delisin' birinci oldu. O yıl İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen yarışma için kura çektik. Yaşça en küçük (15) ben olduğum için kurayı bana çektirdiler ve boş kağıdı çektim. Şebnem ve Birnur ile çok üzüldük ve ağladık" dedi.
Kura sonucu elenmelerinin ardından Türkiye'nin 'Cici Kızlar'ı sahiplendiğini söyleyen şarkıcı; "O dönem sadece siyah - beyaz TRT kanalı vardı. Alternatif bir kanal yoktu. Herkes TRT'yi izliyordu. Eurovision seçmeleri de TRT'de yayınlanınca bir gecede ünlü olduk" ifadelerini kullandı.
"EUROVISION'DA DAHA FAZLA PUAN ALABİLİRDİK"
Semiha Yankı, Eurovision'da sadece 3 puan alabilmiş ve Türkiye sonuncu olmuştu. Bilgen Bengü, "Yarışmaya siz katılsaydınız kaçıncı olurduk sizce?" sorusuna şöyle yanıt verdi: Daha fazla puan alabilirdik. 'Seninle Bir Dakika' çok güzel bir şarkı ama 'Delisin'in enerjisi ve koreografisiyle belki de sonuncu olmazdık. 'Seninle Bir Dakika' dinlendikçe güzelleşen bir şarkı" şeklinde sözlerini sürdürdü.
'Cici Kızlar'ın 'Delisin' şarkısı öyle bir şöhret yakalıyor ki, grup Tarık Akan ve Necla Nazır'ın başrolünde yer aldığı, şarkılarıyla aynı ismi taşıyan filmde de rol aldı.
Bilgen Bengü; "Odamın duvarları Tarık Akan'ın posterleriyle doludyu. Karşılaşınca adeta heyecandan ölmüştük! Olgun ve çok kibar bir insandı. 3 gün boyunca setteydik. Sinemanın ne kadar meşakkatli olduğunu öğrenmiştik. İyi ki o film çekilmiş. Çünkü Eurovision seçmelerindeki görüntülerimiz arşivlerde yok. 'Delisin' filmi sürekli yayınlandığı için insanların hafızalarında daha da yer etti" dedi.
"HÂLÂ HATIRLANMAK GURUR VERİYOR"
Şarkıcı ayrıca; "Sevgilisi Naim Dilmener'in bir tespiti vardır; 'koreografisiyle en çok hatırlanan şarkı 'Delisin'dir' diye. Günümüzdeki mezuniyet törenlerinde de 'Delisin'in koreografisi görebiliyoruz. Üzerinden yaklaşık 50 yıl geçmesine rağmen hatırlanmak bize gurur veriyor. Sevgili Attila Özdemiroğlu ve Şanar Yurdatapan'ın çok güzel bir değer hediye ettiler" ifadelerini kullandı.
Bilgen Bengü, 'Delisin' şarkısının insanlarda iz bırakmasında 'Hababam Sınıfı'nın da etkili olduğunu belirtti. Filmde, Güdük Necmi (Halit Akçatepe), Hayta İsmail (Ahmet Arıman) ve Domdom Ali (Feridun Şavlı), 'Cici Kızlar'ın koreografisini beyazperdeye yansıtmıştı.
Bilgen Bengü, müzik macerası sadece 2 yıl süren 'Cici Kızları'nın ayrılığıyla ilgili şunları söyledi: Çok iyi anlaşan bir gruptuk. Aramızda bir kırgınlık olmadı. Hâlâ da görüşürüz. Müziğe profesyonel olarak devam etmek istemediler. Ben de yoluma tek başıma devam ettim.
1977'de ‘Kendine İyi Bak’ şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken müzisyen, Hey Dergisi'nde 'Yılın ümit veren ismi' seçildiğini aktardı.
1983'te ‘Kıvırcık’ adlı bir albüm çıkaran Bilgen Bengü, bu dönemde arabeskin yükselmesinin kendisini müzikten uzaklaştırdığını ifade etti. İki çocuk annesi olan şarkıcı, çocuklarını kendisi büyütmüş ve bu nedenle de sektörden uzaklaşmış.
Bilgen Bengü; "Geçmişte ve bugünlerde üretilen müzikleri nasıl yorumlarsınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi: Günümüzde sevdiğim müzisyenler ve şarkılar var tabii ama geçmiş dönemde yapılan şarkıların melodileri çok zengin. Şarkı sözlerini, parçanın içinden çekseniz de melodiler sayesinde o şarkıyı mırıldanbiliyorsunuz. Şimdilerde ise teknolojik imkânlar çok gelişti ama o eski melodilerin tadını insanlara vermiyor.
Bilgen Bengü, "Kısa süreli de olsa bu şöhret size para kazandırdı mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: Çok büyük bir maddi kazancımız olmadı. Zaten biz para kazanalım diye müziğe girmedik. Şarkı söylemenin keyfini almış insanlar olarak başladık. Kazandığımız para bizi bir şekilde tatmin ediyordu. Şimdilerde ise olay çok farklılaştı. Müzik endüstrisi artık çok büyük bir pasta. Teknik imkânlar da pek çok kişiye fırsat tanıyor. Herkes buradan pay kapmak için yarışıyor. Değerli üretimler zaten kendini belli ediyor.
"ARTIK MÜZİK ADINA BİR ŞEYLER YAPMIYORUM"
65 yaşındaki müzisyen, İstanbul - Bodrum arasında bir hayatının olduğunu söyledi. Son olarak 2019'da 'Git Gidebilirsen' isimli single'ını müzikseverlerle buluştan Bengü, pandemiden önce, 'Hey Gidi Günler' adında gazino şovlarında sahne aldığını belirtti. Şu sıralar müzik adına bir şeyler yapmadığını da sözlerine ekleyen şarkıcı, ailesiyle ilgilendiğini ifade etti.