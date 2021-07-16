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Bilgi Üniversitesi, WSCUC tarafından akredite edilen Türkiye'deki ilk üniversite oldu

İstanbul Bilgi Üniversitesi, dünyanın en önemli akreditasyon kuruluşlarından olan WASC Senior College and University Commission (WSCUC) tarafından Türkiye’de akredite edilen ilk yükseköğretim kurumu oldu

Bilgi Üniversitesi'nden akreditasyon başarısı - Haberler
Bilgi Üniversitesi'nden akreditasyon başarısı
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HABERTURK.COM

Dünyanın en saygın akreditasyon kuruluşlarından olan WASC Senior College and University Commission (WSCUC), Türkiye'den ilk kez bir yükseköğretim kurumuna akreditasyon verdi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, UC Berkeley, Stanford gibi dünyanın en iyi üniversitelerinin sahip olduğu WSCUC akreditasyonunu, Türkiye’den almaya hak kazanan ilk üniversite oldu.

DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ ARASINA GİRDİ

Bağımsız uzmanlar tarafından yürütülen akreditasyon süreci sonucunda üniversitenin öğrenci odaklılık, kalite ve sürdürülebilirlik, sürekli gelişim, akademik özgürlüğe bağlılık, şeffaflık gibi pek çok alanda WSCUC standartlarına uygunluğu kabul edildi.

WSCUC tarafından gönderilen akreditasyon kabul yazısında üniversitenin araştırma değerlerine, topluma hizmete, dürüst ve açık diyaloğa, kamusal tartışmalar için güvenli bir alan yaratmaya bağlılığı ile "öğrenci ve mezun başarısına yönelik güçlü teşvik ve desteği" övgüye değer bulundu.

Üniversitenin ayrıca, Türkiye bağlamında toplumsal cinsiyet eşitliğini, ekonomik farklılıkları ve uluslararasılaşmayı dikkate aldığı da ifade edildi. Okulun pandemi sürecindeki uygulamalarında öğrenci odaklı bir yaklaşım benimsediği de vurgulandı.

WSCUC akreditasyonuyla üniversitenin bu akreditasyona sahip UCLA, CalTech, UC Berkeley, University of Southern California ve Stanford gibi dünyanın en iyi üniversiteleriyle aynı standartlara sahip olduğu uluslararası alanda tescillenmiş oldu. Okul, bu akreditasyonu ABD dışından almaya hak kazanan 11 üniversite arasına girdi.

"ÖĞRENCİ DENEYİMİ EN ÖNEMLİ KRİTERLERDEN BİRİ"

WSCUC, yürüttüğü bağımsız değerlendirme çalışmalarıyla yükseköğretim kurumlarının kurumsal gelişimini teşvik etmeyi hedefliyor. Akredite olan üniversitelerin öğrencilerine ve kamu yararına hizmet etmeye yönelik misyonlarını yerine getirmelerini, eğitimde fırsat eşitliğini garanti altına alıyor.

Kuruluşun akredite olmuş üniversitelerin kurumsal gelişim süreçlerinde dikkate aldığı en temel kriterlerden biri ise eğitim ve öğretim kalitesinin yanı sıra öğrenci deneyimi.

Konuyla ilgili konuşan İstanbul Bilgi Üniversitesi WSCUC Akreditasyon Koordinatörü Didem Mutçalıoğlu, "Öncelikle ABD’nin yükseköğretim alanında öncü ve en önemli kalite tescil belgelerinden olan WSCUC akreditasyonunu almaya hak kazanmış olmak bizim için gurur verici. Bilgi olarak her zaman sahip olduğumuz değerleri içselleştirerek faaliyetlerimize de yansıtan ve öğrencimizi önem sırasında daima ilk sıraya koyan bir üniversite olduk. WSCUC akreditasyonunu değerlerimizi uygulamaya daha iyi yansıtarak sürdürülebilir kılmak adına yol gösterici olarak görüyoruz. Bu akreditasyonun en büyük farkı ve avantajı program bazında değil; kurumsal düzeyde olması ve WSCUC tarafından belirlenen standartların korunması için her alanda sürekli bir izleme ve iyileştirme çalışmasının yapılması. Dolayısıyla, WSCUC’ın ölçütleri ışığında başta eğitim-öğretim ve öğrenci deneyimi olmak üzere her alanda kalite standartlarımızın sürekliliğini sağlayacak süreçleri kurum kültürümüzün bir parçası haline getirmiş olduk. Ülkemizde bu doğrultuda örnek bir kurum olmak ve yükseköğretimde kurumsal akreditasyon ve kalite çalışmalarının yayılması en büyük isteğimiz” dedi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı da, "Dahil olduğumuz akreditasyon sürecinde öğrencilerimizin öğrenme süreci ve başarısı gibi temel işlevler aracılığıyla eğitim amaçlarımızı nasıl hayata geçirdiğimiz geçerli ve güvenilir kanıtlarla değerlendirildi. Eğitim-öğretim kalitemizin yanı sıra akademik özgürlüğe bağlılık, şeffaflık, sürdürülebilirlik gibi üniversitemizin kuruluşundan bu yana önem verdiği pek çok alanda kurumsal standartlarımız WSCUC tarafından uygun bulundu. Bu başarıyla aynı zamanda Türkiye’de kurumsal düzeyde uluslararası bir akreditasyon alan ilk üniversite olduk. WSCUC akreditasyonunun üniversitemizin daima mükemmeliyeti arayan, faaliyetlerini sürekli iyileştirmeyi hedefleyen kalite politikası doğrultusunda attığı adımlarda yol gösterici olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

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