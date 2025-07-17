Bilgisayarı kim icat etti, kim buldu? Bilgisayar ne zaman, nerede icat edildi?

Bilgisayarın mucidi kim denildiğinde akla Charles Babbage’ın Analitik Makinesi, Alan Turing’in teorik evrensel makinesi ve John von Neumann’ın depolanmış program mimarisi gelir; ancak pratikte ilk programlanabilir elektronik makine ENIAC 1946’da Philadelphia’da devreye alınarak “çalışan bilgisayar” tanımına somut karşılık olmuştur.

Bilgisayarı kim icat etti sorusunun arka planı, 1830’larda Babbage’ın Analitik Makinesiyle başlayan fikir, II. Dünya Savaşı sırasında askeri balistik tablolarını hızlandırma ihtiyacıyla sahaya taşındı. 1941’de Konrad Zuse, Z3 adı verilen röleli makineyi Berlin’de çalıştırdı; bu aygıt, pogramlanabilirliğin elektromekanik iskeletiydi. Aynı yıl İngiltere’de Colossus Mark I, Lorenz şifrelerini kırmak için vakum tüplü mantık kapıları kullandı ve sırayı elektronik hıza taşıdı. Ancak tam evrensel, genel amaçlı ilk elektronik bilgisayar unvanı ENIAC’a aittir.

REKLAM

BİLGİSAYARI KİM BULDU?

Bilgisayarı kim buldu sorusu “hesaplama fikrini makineyle buluşturan ilk kişi kimdi?” ekseninde değerlendirilirse, Charles Babbage’ın 1837 tarihli Analitik Makinesi konsepti başı çeker. Buharlı motorla çalışacak dişli çarklı bu makine, koşullu dallanma ve döngüleri destekleyen ilk tasarım planına sahipti. Ada Lovelace’ın Bernoulli sayılarını hesaplamak için yazdığı notlar, tarih literatüründe “ilk algoritma” olarak anılır. Dolayısıyla “bulmak” eylemi, bilgisayarı soyut bir taslak olarak tarif eden bu ikiliye uzanır; ne var ki donanım malzeme sınırları yüzünden projeleri metal değildi, kağıt üzerinde kaldı.

BİLGİSAYARI KİM İCAT ETTİ? Bilgisayarı kim icat etti sorusu “çalışır prototipi kim üretti?” diye sorulduğunda, cevap 1946 ENIAC ekibidir. Eckert ve Mauchly, vakum tüplerinin güvenilirliğini arttırmak için temel ömür testleri geliştirdiler; filtrelenmiş hava, sabit sıcaklık ve modüler soket tasarımıyla tüp arıza oranını günlük iş yükünde kabul edilebilir seviyeye indirdiler. Kayar nokta yerine onluk sabit nokta kullanarak karmaşık çarpma işlemlerini paralelleştirdiler; bu, balistik eğri entegrallerini saatler yerine dakikalar içinde çözebilmeyi sağladı. Böylece “icat” eylemi, soyut bilgisayar fikrini fiziksel, çalışır ve tekrar programlanabilir bir sisteme dönüştüren bu ekibe aittir. REKLAM BİLGİSAYARIN MUCİDİ KİM? Bilgisayarın mucidi kim terimini teorik kökene bağlarsak Alan Turing’in 1936’da tanımladığı evrensel makine kavramı öne çıkar. “Turing makinesi”, herhangi bir algoritmanın mekanik bir işleyici tarafından yürütülebileceğini ispatlayarak modern bilgisayar biliminin temelini attı. Von Neumann ise 1945 raporunda “EDVAC taslağı” ile komut ve veriyi aynı bellek alanında tutma fikrini, yani depolanmış program mimarisini tanımladı; günümüzdeki bilgisayarların çoğu bu mimariyi izler. Bu nedenle “mucit” ifadesi, teorik ana hatları çizen Turing ve von Neumann’ın paylaştığı bir unvandır.