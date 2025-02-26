Yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Oğuzhan Yanar, "Dünyada güncel olan atıkların ortadan kaldırılması, özellikle de organik atıkların ortadan kaldırılması noktasında böceklerle ilgili bir çalışmamız var. Bu tür bize gelecekte atıkların dönüştürülmesi, hatta sıfır atığa dönüştürülmesi noktasında son derece umut vadediyor. Şu anda laboratuvarımızda AR-GE çalışmamızı devam ettiriyoruz. Ziraat Fakültesi'nde değerli hocalarımızla beraber bitki yetiştiriciliği, sera uygulamaları gibi uygulamalarımız devam ediyor. Bu böcek, özellikle gelişmiş ülkelerin üzerinde durduğu, son derece önem verdiği bir böcektir. Atık tüketim oranları çok yüksektir" diye konuştu.