Kadınların bilim, mühendislik ve teknoloji işgücündeki yer alma oranı
Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 84 ülkeyi kapsayan çalışmasına göre; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanındaki iş gücünün ortalama %40'ını kadınlar oluşturuyor. Moğolistan (%57), Belarus (%54), Lesotho (%52) ve ABD (%52) bu rollerde kadınların en yüksek temsil oranına sahip olduğu ülkeler olurken, BAE (%23), Burkina Faso (%20) ve Irak (%17) sıralamanın en altında yer aldı. Türkiye'de ise bu oran %37
Giriş: 12.02.2025 - 16:57 Güncelleme: 12.02.2025 - 16:57