Bill Gates'e yeni torun! Kızı Jennifer Gates ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'e yeni torun geldi. Kızı Jennifer Gates (28), ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

Nayel Nassar (33) ile evli olan Jennifer Gates, yeni doğan bebeği ve büyük kızı Leila'nın fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak; "Evliliğimizin üçüncü yıl dönümünde doğan Mia ile tanışın. İsteyebileceğimiz en iyi hediye" diye yazdı.