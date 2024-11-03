Bill Gates'e yeni torun! Kızı Jennifer Gates ikinci çocuğunu dünyaya getirdi
Bill Gates ile eski eşi Melinda French'in kızları Jennifer Gates, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Mısırlı binici Nayel Nassar ile evli olan Gates, bebeğinin ilk fotoğrafını paylaştı
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'e yeni torun geldi. Kızı Jennifer Gates (28), ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.
Nayel Nassar (33) ile evli olan Jennifer Gates, yeni doğan bebeği ve büyük kızı Leila'nın fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak; "Evliliğimizin üçüncü yıl dönümünde doğan Mia ile tanışın. İsteyebileceğimiz en iyi hediye" diye yazdı.
Jennifer Gates ile Nayel Nassar, 2021'de evlendi.
69 yaşındaki Bill Gates ve eski eşi Melinda French, Mart 2023'te torunları Leila'ın doğumuyla ilk kez dede ve anneanne oldular.
Jennifer Gates ile Mısırlı profesyonel binici olan Nayel Nassar, Ocak 2017'de ilişkilerine başladı. 2020'de nişanlanıp 2021'de evlenen çift, ikinci bebeklerini beklediklerini haziran ayında sosyal medyadan duyurmuştu.