Billur Kalkavan'a veda

GONCA VUSLATERİ

Billur'um... Ah güzelim... Son ana kadar... Ne güzel durdun, ne güzel aktın... Kıymetli bir zamanımdı 'o günler' ve sen herkese yetiştiğin gibi o zaman da benim yanımdaydın... Güçlü cümlelerini, ablalığını, güzelliğini, o müthiş hayvanseverliğini asla unutmayacağım... Canım benim... Işık kadın... Gökyüzü senindir artık meleğim... Daima kalbimizdesin...

HATİCE

Her haliyle güzel kadın. Çok üzüldüm, çok... Mekanın cennet olsun… Sürekli konuşuyorduk, 'Daha iyi olacağım' diyordu ama veda etti biz sevenlerine… Huzur içinde yat.