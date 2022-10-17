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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Billur Kalkavan'a veda

Yaklaşık 6 aydır akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan, cumartesi günü 59 yaşında hayata veda etmişti. Kalkavan, bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak

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  • Billur Kalkavan'a veda - Magazin haberleri

    Ocakta yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören Billur Kalkavan, cumartesi sabaha karşı 3.45'te hayatını kaybetmişti. Kalkavan, kemoterapi sırasında vücudunda türeyen bir mantar sebebiyle 59 yaşında yaşamını yitirmişti.

    Billur Kalkavan'ın cenazesi bugün Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
  • Billur Kalkavan'a veda - Magazin haberleri

    KANSERE DEĞİL, MANTARA YENİLDİ

    Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, sevgilisinin kansere değil, kemoterapi sırasında vücudunda türeyen bir mantar sebebiyle vefat ettiğini açıkladı.
  • Billur Kalkavan'a veda - Magazin haberleri

    "ÖLECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEDİĞİ İÇİN VASİYET BIRAKMADI"

    Habertürk'e konuşan Bahadırlı, "Maddi veya manevi hiçbir vasiyeti yoktu. Çünkü hiçbir şekilde öleceğini düşünmüyordu. Siz de eve geldiğinizde gördünüz. O kadar mücadeleci, umutlu ve hayat doluydu. Son ana kadar da o halini korudu. O haldeyken vasiyet bırakma aklına bile gelmemiştir, benim de aklıma gelmedi. Hiç öyle bir konuşma yapmadık. Her şey yolunda gidiyordu ama enfeksiyondan dolayı kalbi çok yoruldu" dedi.
  • Billur Kalkavan'a veda - Magazin haberleri

    "HASTALIĞI ATLATIYORUM" DEMİŞTİ

    Ünlü oyuncu, geçtiğimiz ağustos ayında şu ifadeleri kullanmıştı: Merhabalar, şimdi benim sağlığımı merak edenler için söyleyeyim; çok iyiyim, her gün daha iyiye gidiyorum. Sonuçlar da güzel çıkıyor. Merak edecek hiçbir şey yok, iyileşiyorum. Kafamdan saç bile çıkıyor da ben kendim kazıtıyorum daha güzel olmadığı için henüz. Yani atlatıyorum ben bu meseleyi... Onun için merakta kalmayın. İkincisi; bu ayki Billur TV çekimlerimiz biraz gecikecek. Maalesef çünkü benim biraz daha hastanede kalmam gerekiyor. Onun için beni affedin. Ayın 3'ü gibi çekeceğiz. Yani en yakın zamanda yayında olacağız. Sizleri çok seviyorum, güzel enerjilerinizi almaya devam ediyorum. Yolladığınız her güzel enerji, hücrelerimi iyileştiyor. Çok çok teşekkürler.
  • Billur Kalkavan'a veda - Magazin haberleri

    "ÇOĞU ERKEK KAÇARDI AMA BUĞRA KAÇMADI"

    Billur Kalkavan, Habertürk'e verdiği röportajda sevgilisi Buğra Bahadırlı'nın kendisine çok destek olduğunu söyleyerek, "Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı. Buğra, kaçmadı. Yanı başımda durması hastalıkla mücadelemde bana çok yardımcı oluyor" demişti.
  • Billur Kalkavan'a veda - Magazin haberleri

    Billur Kalkavan, geçtiğimiz yıl annesi Nuyan Kalkavan'ı kaybetmişti.
  • Billur Kalkavan'a veda - Magazin haberleri

    Pek çok ünlü isim, Billur Kalkavan'ın vefatının ardından üzüntülerini sosyal medya hesaplarından dile getirmişti.

    HAMDİ ALKAN

    Çok üzgünüm… Işıklar içinde uyu canım Billur...

    HÜLYA KOÇYİĞİT

    Çok erken, çok üzücü... Çocukluğundan beri tanıdığım, güzeller güzeli Billur'cuğum... Zamansız gidişine çok çok üzgünüm. O güzel yüreğin, müthiş enerjin ve dobralığınla anılarımızda yaşamaya devam edeceksin. Sevenlerinin ve yakınlarının başı sağ olsun. Nurlar içinde uyuman dileğiyle...
  • Billur Kalkavan'a veda - Magazin haberleri

    DOĞA RUTKAY

    Elveda Billur!

    YILMAZ ERDOĞAN

    Canım arkadaşım Billur'um, çok ama çok üzgünüm… O hep sevdiğin, ilgilendiğin göklerdesin şimdi… Mekanın cennet, bunu biliyorum. Seni özlüyorum, özleyeceğim…
  • Billur Kalkavan'a veda - Magazin haberleri

    YALÇIN DÜMER

    Canım canım arkadaşım Billur, çok üzgünüm. Çok...

    YONCA EVCİMİK

    Canım Billur... Benim çocukluk, hovardalık arkadaşım... Yüzü gibi kalbi de güzel merhametli, güçlü, karakterli arkadaşım.. Mekanın cennet açık olsun...

    Ölüm bir an…

    Gelme olasılığı her an…

    Tam da bu yüzden

    Şimdi söyle…

    Şimdi sev

    Şimdi dök

    Şimdi yap

    Şimdi yaşa…

    Her şeyin sonu

    Her an gelebilecekken.

    Yarına güvenme...
  • Billur Kalkavan'a veda - Magazin haberleri

    AJDA PEKKAN

    Çok üzgünüm… Sevgili Billur, ebedi hayatında huzur içinde uyu...

    BERNA LAÇİN

    Ahh Billur, ahh... Dobra, dürüst, mert , ahlaklı, cesur, sevgi dolu, ne güzel bir ruhsun sen; devrim daim olsun arkadaşım...
  • Billur Kalkavan'a veda - Magazin haberleri

    GONCA VUSLATERİ

    Billur'um... Ah güzelim... Son ana kadar... Ne güzel durdun, ne güzel aktın... Kıymetli bir zamanımdı 'o günler' ve sen herkese yetiştiğin gibi o zaman da benim yanımdaydın... Güçlü cümlelerini, ablalığını, güzelliğini, o müthiş hayvanseverliğini asla unutmayacağım... Canım benim... Işık kadın... Gökyüzü senindir artık meleğim... Daima kalbimizdesin...

    HATİCE

    Her haliyle güzel kadın. Çok üzüldüm, çok... Mekanın cennet olsun… Sürekli konuşuyorduk, 'Daha iyi olacağım' diyordu ama veda etti biz sevenlerine… Huzur içinde yat.
  • Billur Kalkavan'a veda - Magazin haberleri

    GÜLENAY KALKAN

    Ah be Billur'um... Her şeyinle sen bu dünyaya gelmiş çok güzel ve özel bir kadındın, çok üzgünüm...

    ŞENAY GÜRLER

    Çok üzgünüm, çok. Ardından söylenecek o kadar çok söz var ki... Kelimeler düğümleniyor insanın boğazında. O bir melekti. Özü sözü bir şahane bir kadındı... Kardeşim nurlar içinde yat.
  • Billur Kalkavan'a veda - Magazin haberleri

    BİLLUR KALKAVAN HAKKINDA

    Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962'de İstanbul'un Beylerbeyi semtinde doğdu. Annesi Nuyan Kalkavan, babası armatör Nazım Kalkavan'dır. Annesi Nuyan Hanım, Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'nın torunuydu.

    İlk sinema deneyimi; henüz yedi yaşında bir çocukken 'Ayrı Dünyalar' filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuk rolünü canlandırmasıydı.

    Kalkavan, ortaokula ABD'de başladı, daha sonra Türkiye'ye dönerek, Kadıköy Maarif Koleji'nde öğrenim gördü. Lise öğrenimini yarıda bıraktı; 16 yaşından itibaren çeşitli işlerde çalıştı.
  • Billur Kalkavan'a veda - Magazin haberleri

    Billur Kalkavan, 1978'de Kartal Tibet'in yönettiği 'Sultan' filminde rol aldı. Ardından ABD'ye giden ve orada lise bitirme imtihanlarına girerek öğrenimini tamamlayan Kalkavan, ardından Kaliforniya Üniversitesi'nde okudu.

    Dört yıl ABD'de yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen Kalkavan, sunuculuk, televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı.

    1994 yılında şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun 'Deli Et Beni' adlı şarkısının klibinde rol aldı. Kalkavan, ilk defa 1996 yılında Tiyatro Çisenti'nin 'Açık Evlilik' adlı oyununda sahneye çıktı.
  • Billur Kalkavan'a veda - Magazin haberleri

    FİLMLERİ

    - Ayrı Dünyalar

    - Mavi Sürgün

    - Ispanaktan Nağmeler

    - Kraliçe Fabrikada

    - Mezuniyet

    - Çarşı Pazar

    - Canavar Gibi

    TV DİZİLERİ

    - Aşık Oldum

    - Tatlı Kaçıklar

    - Şahin

    - Böyle mi Olacaktı?

    - Eyvah Babam

    - Eyvah Kızım Büyüdü

    - Azad

    - Reyting Hamdi

    - Patron Kim?

    - Metro Palas

    - Ihlamurlar Altında

    - Bir Avuç Huzur

    - Servet Avcısı

    - Acayip Hikâyeler

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