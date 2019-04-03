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Ben hala aşığım. Tuhaf geliyor ama. Karakterim itibarıyla gözüm dışarıda hiç olmadı. Kafanda aldatma fikri varsa, ne mesafeye ihtiyacın var ne de başka bir şeye. 2 yalanla kendine o ortamı yaratırsın. Güven olduğu zaman işte ilişkiler bizimki gibi 10 yıl sürüyor.