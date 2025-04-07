2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Süreci devam ediyor. MEB tarafından yayımlanan BİLSEM takvimi doğrultusunda ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık 2024-1 Mart 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Sonuçlar ise 7 Mart'ta açıklandı. Gözler ise BİLSEM bireysel değerlendirme tarihlerine ve giriş yerlerine çevrildi. Nisan ayında başlayacak bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirilecek. Peki, 2025 BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman? BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir?