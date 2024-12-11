Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin işlemler 2024-2025 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda gerçekleştiriliyor. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan BİLSEM sınavlarının giriş yerleri öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak. Peki, BİLSEM giriş yerleri açıklandı mı, giriş belgeleri nereden alınır, sınav ne zaman? İşte, 2024-2025 BİLSEM giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav tarihi…