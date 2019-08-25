Meteoroloji uyardı! 9 kentte sağanak var!

Bilsem kayıtları ne zaman başlayacak? 2019 Bilsem mülakat sonuçları sorgulama! soruları sınava giren öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. BİLSEM mülakat sonuçlarının ardından öğrenciler MEB'in duyurduğu kayıt tarihinde kayıtlarını yapabilecek. İşte BİLSEM kayıt tarihi ve sınav sonuçları sorgulama...

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerinde eğitim görmeye hak kazanan öğreniciler 26 Ağustos - 13 Eylül 2019 tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

BİLSEM YERLEŞTİRME TABAN PUANLARI

Genel zihinsel yetenek alanında 130 puan ve üzeri alan öğrencilerimiz bilim ve sanat merkezlerimize kayıt hakkı kazanmıştır.

Resim yetenek alanında 90 ve üzeri puan alan öğrencilerimiz bilim ve sanat merkezlerimize kayıt hakkı kazanmıştır.

Müzik yetenek alanında 70 ve üzeri puan alan öğrencilerimiz bilim ve sanat merkezlerimize kayıt hakkı kazanmıştır.