BİLSEM sınav giriş belgesi yayınlandı! BİLSEM sınavı ne zaman, hangi tarihte?

BİLSEM sınav tarihi merak ediliyor. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan BİLSEM sınavlarının ön değerlendirme sınav giriş belgeleri yayımlandı. İşte BİLSEM sınav giriş belgesi ve sınav tarihi bilgisi