Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat'ta, Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem geride binlerce enkaz yığınına dönmüş bina bıraktı.

Bu binalardan biri de Hatay´ın Antakya ilçesi İnönü Bulvarı´nda, 2013 yılında tamamlandığı belirtilen, 250 daireli ve 12 katlı Rönesans Rezidans'tı.

DHA tarafından dronla görüntülenen rezidansın, deprem sırasında havuzun bulunduğu bölgeye doğru devrildiği, sokaktaki başka binaya da hasar verdiği objektife yansıdı.

Yaklaşık bin kişinin yaşadığı tahmin edilen rezidansta çok sayıda kişi enkaz altında kalırken, bölgeye ulaşan arama-kurtarma ekiplerince çalışmalar başlatıldı.

"CENNETTEN BİR KARE" DİYE REKLAMI YAPILMIŞTI

2013 yılında fotoğrafları, "Cennetten bir kare, Rönesans Rezidans" diye basında paylaşılan yapıyla ilgili sabah saatlerinde önemli bir bilgi paylaşıldı.

"SESLER GELİYOR, KURTARIN" ÇIĞLIĞI

Sosyal medyada yankı uyandıran çağrıda on binlerce kullanıcı, "Antakya Rönesans Rezidans altında 1000 kişi var, hâlâ sesler geliyor. Kurtarın…" cümlesini paylaştı. Kat -2'deki sığınakta depremzedelerin olduğu ve vücut ısılarının tespit edilebileceği sosyal medyada yer aldı.