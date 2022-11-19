Binnur Kaya'nın acı günü 0:00 / 0:00

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SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Güzel Günler'de 'Kıymet' karakterine hayat veren Binnur Kaya, baba acısıyla sarsıldı. Ünlü oyuncunun babası Mustafa Kaya, hayatını kaybetti.

ACI HABERİ MESLEKTAŞI DUYURDU Acı haberi Kaya'nın meslektaşı Polat Bilgin verdi. Sosyal medya hesabından konuyla alakalı paylaşımda bulunan Bilgin, "Canım Binnur'un babası, büyüğümüz Mustafa Kaya'yı kaybettik" ifadelerini kullandı. View this post on Instagram Takipçileri ise Binnur Kaya'ya başsağlığı mesajları ile destek oldu. Mustafa Kaya, 1969 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden 'Yılın Gazetecisi Ödülü'nü almıştı.

"BABAM GİBİ GAZETECİ OLMA İSTEĞİM HİÇ YOKTU" Öte yandan Binnur Kaya, daha önce, "Babanız gazeteciymiş. Sizin de gazeteci olma hayaliniz var mıydı?" sorusuna, "Yok, hiç olmadı. Ben kendimi müziğe yakın hissediyordum. Ablam akordeon dersi alıyordu. Hoca gittikten sonra, akordeonu alıp, duyduklarımı çalıyordum. İlkokuldayken mandolin kursuna gitmiştim. Sevgiden yoksun ve anlayışsız bir öğretmene denk geldim. Blok flüt kursuna geçiş yaptım ve Yıldız Öğretmen’le tanıştım. Bana müziği o sevdirdi" yanıtını vermişti.

"KENDİME GELMEM BEŞ DAKİKAMI ALIYOR" Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıllarda Habertürk'e verdiği röportajda gülerek, "Bana yolda 'Binnur Hanım' ya da 'Binnur Kaya' diye seslendiklerinde, fotoğraf çektirdiklerinde kendime gelmem beş dakikamı alıyor. 'Adımı biliyor' diye düşünüyorum" demişti.

"TANINACAĞIM HİÇ AKLIMA GELMİYORDU" Binnur Kaya, "İlk tanındığım yıllarda televizyonda gözüküyor, sonra bitiyor diye düşünüyordum. İnsanlarda, 'Tanıyorum ama nereden?' durumu oluyordu. 'Ben oyuncuyum, televizyondan tanıyorsunuz' diyemiyordum. Tanınacağım hiç aklıma gelmiyordu" şeklinde konuşmuştu.