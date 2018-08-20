Mercan Okumuş, Hamdi S.'den 2 ay önce boşandı. Uzaklaştırma kararı da aldırdı. 3 çocuk annesi kadın, 9 Ağustos sabahı işe giderken Ümraniye'de parkta kendisini bekleyen tehlikeyi fark etmedi. Evden çıktıktan sonra arkasından bir el uzandı ve "Barış benimle" sesi duyuldu. Kabus dolu anlar ise o cümlenin ardından başladı. Seslenen eski kocası Hamdi S.'ydi. Elinde çiçek görünümlü bir buket vardı. Ancak içindeki çiçek değil bıçaktı. S., talihsiz kadını 6 yerinden bıçaklayıp kayıplara karıştı.

"HER ŞEYİ PLANLAMIŞ, PUSU KURMUŞ"



Hamdi S., olaydan yaklaşık 1 hafta sonra yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayati tehlikeyi atlatıp taburcu edilen Mercan Okumuş yaşadıklarını Habertürk muhabiri Arzu Kaya'ya anlattı. "Korktum. Çok korktum" diyen Okumuş, "Ne istiyorsun' dedim benden. 'Sen benden boşandın. Benimle barışacaksın' dedi. 'Uzak dur benden polis çağıracağım' dedim. O bıçağı çiçek dediği o kurdelenin içinde saklamış ve bunu bir gün öncesinden hazırlamış. Yani her şeyi planlamış. Pusu kurmuş" diye konuştu.



"BELİME, SIRTIMA, KARNIMA..."



Bıçağı gördükten sonra çok korktuğunu söyleyen talihsiz kadın, "Korkudan iki elimle engel olmaya çalışıp 'tamam tamam' dedim. Belime sapladı. O anki korkuyu anlatamam zaten dehşet bir şey. Sırtıma sapladı. Biraz da elim kesildi. Ondan sonra sürekli karnıma, karın boşluklarıma üst üste vurmaya başladı" dedi.

Eski eşinin olaydan bir gün önce de kendisiyle görüşmek istediğini ancak evde bulamadığını, kendisini bıçakladıktan sonra ise evine çiçek gönderdiğini anlatan Okumuş, "Ben hastanedeyken eve çiçek gönderilmiş. Geçmiş olsun diye. O gün içerisinde erkek kardeşimi arıyor, yengemi arıyor. Yengeme diyor ki 'Seni de öldüreceğim, eşini de, Mercan'ı da.' Yani benim hiçbir can güvenliğim yoktu. Bir an önce dedim yakalansın. O korku, çektiğim acılardan bin kat daha ağır geliyordu" diye konuştu.



"EN AĞIR CEZA VERİLSİN"

Tutuklanan eski kocasına en ağır cezanın verilmesini isteyen Okumuş, "Ceza verildiği zaman indirim falan olmasını istemiyorum. En ağır ceza verilmesini istiyorum. En ağır ceza verilmezse bu tür vakalar çok olacaktır" ifadelerini kullandı.



"KADINLAR HAKLARINA SAHİP ÇIKMAK İSTİYOR"



Öte yandan şiddetin her türlüsüne maruz kalan kadınlara destek veren Kadın Meclisleri, Mercan Okumuş'a da sahip çıktı. Kadın Meclisleri üyesi Ayşen Ece Kavas, "Burada gördüğümüz bütün kadınlara baktığımızda kadınlar kesinlikle kendi haklarına sahip çıkmak istiyorlar ve bunun için mücadele ediyorlar"dedi.

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