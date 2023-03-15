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Haberler Gündem 3. Sayfa Bir gün evli kalan çiftin boşanma davası: 2 yaralı
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Bir gün evli kalan çiftin boşanma davası taraflar birbirine girdi: 2 yaralı

Başkent'te evlendikten sonra sadece 1 gün aynı evde yaşayan ve boşanmaya karar veren Zeynep A. ve Onur A.'nın boşanma duruşmasında iki tarafın aileleri arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Bir gün evli kalan çiftin boşanma davası: 2 yaralı
İHA

Ankara'da, bir gün evli kalan Zeynep A. ve Onur A.'nın boşanma davasında aileler arasında kavga çıktı.

İHA'nın haberine göre olay, dün öğlen saatlerinde Ankara Adliyesi ek binası önünde meydana geldi. Zeynep A. ve Onur A. evlendikten sadece bir gün sonra boşanma kararı aldı. Aynı ev içerisinde sadece bir gün yaşayan çiftin görülen boşanma duruşmasının ikincisinde iki tarafın aileleri arasında kavga çıktı.

Kavgada Onur A., eşi Zeynep A.'nın annesi S.Y.'yi yumrukla darp ederken, babası Yılmaz A. da babaanne Zeynep Y.'nin üzerine otomobil sürdü. Zeynep A.'nın kardeşi Yiğit Y. ise Yılmaz A.'yı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. Yılmaz A. ve S.Y., sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yiğit Y. ile kavgaya karışan diğer kişiler, polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Fotoğraf: Bıçakla yaralanan Yılmaz A.

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