Yusuf İslam'ın 2 yaşındaki Filistinli bir çocukla annesinin fotoğrafı eşliğinde bulunduğu paylaşımı şöyle; "Çocuk işkencecileri İsa'nın (a.s.) diliyle lanetlenmiştir. Hz. İsa, aralarında durması için küçük bir çocuğu davet etti. 'Size doğrusunu söyleyeyim' dedi: Değişip küçük çocuklar gibi olmazsanız, göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Bu nedenle, bu küçük çocuk gibi kendini alçaltan, göklerin egemenliğinde en büyük olandır. Benim adıma böyle bir küçük çocuğu kabul eden, beni kabul etmiş olur ama bana iman eden bu küçüklerden birini kim günaha sürüklerse, boynuna büyük bir değirmen taşı asılıp denizin derinliklerine atılması onun için daha iyi olur."
Yusuf İslam, bir kez daha zulme dikkat çekti
Yusuf İslam, bir kez daha İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulme dikkat çekti. İslam, İncil'den paylaştığı bir pasajla çocukların bir an önce koruma altına alınmasının gerektiğini dile getirdi
İslamiyet'i seçtikten sonra Yusuf İslam adını alan ünlü İngiliz şarkıcı Cat Stevens, İsrail'in zulmü altındaki Filistinliler ile ilgili sık sık paylaşımlarda bulunarak çeşitli küresel örgütlere yardım çağrısında bulunuyor.
Yusuf İslam, yeni paylaşımında İncil'deki bir pasajdan alıntı yaparak Filistinlilerin, İsrail zulmüne maruz kaldıklarına bir kez daha dikkat çekti. İslam, paylaşımında İncil'den bir alıntı yaparak zulmün sona ermesi, çocukların bir an önce koruma altına alınmaları gerektiğini dile getirdi.