Bir "sahte dekont" tuzağı daha! Otomobil sahibini böyle dolandırdılar Dolandırıcıların "sahte dekont" oyunu bir kişiyi daha mağdur etti. Noter satışı ile teslim ettiği otomobilin satış bedelinin gönderildiği dekontun sahte olduğunu anlayan kişi, soluğu emniyette aldı. Ekiplerin yaptığı çalışma ile yakalanan şüphelilerin, otomobil sahibini dolandırdıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.11.2023 - 12:56 Güncelleme: 24.11.2023 - 12:56 facebook

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