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        Haberler Bilgi Yaşam Bir taklitten fazlası olabilir mi? Papağanlar gerçekten ne söylediklerini anlıyor mu?

        Bir taklitten fazlası olabilir mi? Papağanlar gerçekten ne söylediklerini anlıyor mu?

        Taklit yetenekleriyle tanınan papağanlar, yalnızca komik sesler çıkartan kuşlar mı, yoksa söylediklerinin farkında olan canlılar mı? Yeni araştırmalar, onların söyledikleri kelimelerle anlam ilişkisi kurabildiğini gösteriyor!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 28.05.2025 - 10:30
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        “Merhaba” ya da “Seni seviyorum” diyen bir papağan, gerçekten bir şey mi anlatıyor? Bilimsel veriler, papağanların yalnızca sesleri değil, bazen anlamları da taklit ettiğine işaret ediyor!

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        DOĞADAN EVE: PAPAĞANLARIN DİL DÜNYASI

        Papağanlar doğada sosyal hayvanlardır. Kendi aralarında iletişim kurarken “imza çağrıları” olarak adlandırılan, kişisel ötüşler kullanırlar. Bu çağrılar, sürü üyeleri arasında bir çeşit “isim” görevi görür. Ev ortamına alındıklarında ise iletişim kurabilecekleri tek canlılar çoğu zaman insanlardır. Bu da onların ses taklit etme becerisini devreye sokar.

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        TAKLİT Mİ, ANLAM MI?

        Çoğu insan papağanların yalnızca sesleri tekrar ettiğini düşünür. Ancak bazı araştırmalar, bu kuşların söylediklerini belli bir bağlamda kullandığını gösteriyor.

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        Psikolog Irene Pepperberg’in ünlü papağanı Alex, renkleri, şekilleri ve nesneleri ayırt edebiliyor, altıya kadar sayabiliyordu. Hatta “hiçlik” gibi soyut kavramlara dair sorulara doğru yanıtlar verdiği bile gözlemlendi. Bu durum, papağanların yalnızca ezberlemediğini; bazı kavramları anlamlandırabildiğini gösteriyor.

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        NESNE-KELİME BAĞLANTISI KURABİLİYORLAR

        Birçok papağan, belirli kelimeleri gerçek nesnelerle eşleştirebilir. Örneğin, her “fıstık” kelimesinden sonra fıstık verilen bir kuş, bu kelimenin ne anlama geldiğini öğrenir.

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        Aynı kelime söylendiğinde başka bir yiyecek verildiğinde, çoğu papağan bunu reddeder. Yani bazı papağanlar için kelimeler sadece ses değil, anlam taşıyan simgelere dönüşebiliyor.

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        BAĞLAMA UYGUN KULLANIMLAR

        Papağanlar bazı kelimeleri uygun zamanlarda söyleyerek dikkat çeker. Örneğin, bir odaya girildiğinde “Merhaba” denilmesini gözlemleyen bir kuş, bu kelimeyi doğru bağlamda söylemeyi öğrenebilir.

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        Alex isimli papağanın, belge parçaladıktan sonra eğitmeni tarafından azarlandığında “Üzgünüm” demesi, bu ifadeleri sadece tekrarlamadığını, bir etki yaratmak için kullandığını düşündürüyor.

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        HER PAPAĞAN KONUŞMAZ

        Tüm papağanlar konuşmaz. Özellikle birden fazla papağanın olduğu ortamlarda, kuşlar genellikle kendi aralarında ötüşmeyi tercih eder. Yalnız yaşayan veya insanlarla güçlü bağlar kuran kuşlar ise konuşma eğilimi gösterebilir.

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        EĞLENCEDEN ÖTE BİR DAVRANIŞ

        Papağanların konuşması çoğu kişi için eğlenceli bir detay olabilir. Ancak bilim insanları için bu durum, hayvanların zihin dünyasını anlamaya yönelik önemli ipuçları barındırır.

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        Papağanların yalnızca insan dilini değil, aynı zamanda temel anlam ilişkilerini kurabiliyor olması, onların zeka seviyelerine dair yeniden düşünmeyi gerektiriyor.

        Kaynak: Wonderopolis, Northern Parrots, Live Science

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