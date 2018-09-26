ATV'de başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış'ın rol aldığı, yönetmenliğini Faruk Teber'in yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç'un yazdığı ve TIMS&B Productions imzalı Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölümleriyle ekranlarda.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVANIN KONUSU

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölümleriyle, herm Perşembe günü saat 20.00'da ekranlarda.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

Vahide Perçin

Uğur Güneş

Murat Ünalmış

Hilal Altınbilek

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