Birand Tunca: İyi ki varsınız...
Oyuncu Birand Tunca'nın annesi Yasemin Sözen, son yolculuğuna uğurlandı. Tunca, acılı gününde kendisini yalnız bırakmayan dostlarına "İyi ki varsınız" dedi
Birand Tunca'nın uzun süredir kanserle mücadele eden annesi Yasemin Sözen, geçtiğimiz pazar günü hayata veda etti.
Birand Tunca acı haberi; "Aşağıda ölüm yoktur, vuslat vardır. Canım annem... Başımız sağ olsun" sözleriyle duyurmuştu. Yasemin Sözen, dün Şakirin Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze namazının ardından Birand Tunca; "Yanımda olan, olmaya çalışan, desteğini hissettiren güzel insanlar... Annemin bu güzel yolculuğuna eşlik edenler... Hepiniz iyi varsınız... İyi ki..." ifadelerini kullandı.