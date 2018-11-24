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Birlikte yaşayan çifti, kadının oğlu ve arkadaşı boğup öldürmüş!

Tokat'ın Zile ilçesinde evde boğularak öldürülen işçi emeklisi Hasan Hüyük (66) ile birlikte yaşadığı Hatice Korkmaz'ın (72) cinayet şüphelileri, kadının oğlu M.K. ile arkadaşı O.K. (36) çıktı. Tutuklanan şüphelilerden O.K. ifadesinde Hasan Hüyük'ü M.K.'nın öldürdüğünü, anne Korkmaz'ı ise "Benim annem olduğu için ben öldüremem, sen öldür' deyince kendisinin boğduğunu söyledi

24.11.2018 - 13:29 | Güncelleme: DHA

Tokat'ın Zile ilçesinde 20 Kasım'da insanı dehşete düşüren iki cinayet yaşandı. Yaklaşık bir aydır birlikte yaşayan Hasan Hüyük ve Hatice Korkmaz'dan haber alamayan komşuları, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Hüyük ve Korkmaz'ın cesetleriyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hasan Hüyük ve Hatice Korkmaz'ın cesetleri, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BOĞULDUKLARI TESPİT EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre burada yapılan otopside Hüyük ve Korkmaz'ın boğulduğu belirlendi. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Hasan Hüyük'ün cenazesi önceki gün Zile'de, Hatice Korkmaz'ın cenazesi ise Ankara'da toprağa verildi.

"OĞLUYLA BİRLİKTE ÖLDÜRDÜK"

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, çiftin yaşadığı evden en son O.K.'nın çıktığı belirlendi. Bunun üzerine polis, Niğde'deki evinde olduğu belirlenen O.K.'yı gözaltına aldı. Çifti iple boğarak öldürdüğü belirlenen O.K.'nın evden de 4 altın bilezik, 2 küpe ve alyans yüzükleri aldığı saptandı. Bilezikleri Niğde'de bir kuyumcuya sattığı tespit edilen şüphelinin üstünde yapılan aramada ise çifte ait alyans yüzük ve 2 küpe bulundu.

"ANNESİNİ DÖVDÜ, ADAMI BOĞDU"

O.K. emniyetteki ifadesinde cinayeti Hatice Korkmaz'ın öz oğlu M.K. ile birlikte işlediklerini söyledi. M.K.'nın Hasan Hüyük'ü iple boğduğunu, Hatice Korkmaz'ı ise dövdüğünü ifade etti. M.K.'nın kendisine, "Benim annem olduğu için ben öldüremem, sen öldür" demesi üzerine Hatice Korkmaz'ı kendisinin boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün gece adliyeye sevk edilen O.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. O.K.'nın ifadesi üzerine Hatice Korkmaz'ın oğlu M.K. da Ankara'da gözaltına alındı. Şüphelinin Tokat'a getirileceği belirtildi.

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