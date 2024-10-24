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        Bisiklet tutkunları "Veloturk Gran Fondo" ile Çeşme'de buluşacak

        İzmir'in Çeşme ilçesi, bisiklet tutkunlarını bir araya getirecek "Veloturk Gran Fondo"ya 8'inci kez ev sahipliği yapacak. "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine destek olmayı da amaçlayan organizasyonda bisikletseverleri buluşturan yarışa bu yıl da yerli ve yabancı sporcu katılım sağlayacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 13:52 Güncelleme: 24.10.2024 - 13:53
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        Bisiklet tutkunları Çeşme'de buluşacak
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        İzmir'in Çeşme ilçesinde "Veloturk Gran Fondo" rüzgarı esecek. Çocukları karne hediyesi olarak bisikletleriyle buluşturabilmeyi ve "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine destek olma amaçlayan Veloturk Gran Fondo, bu sene 8. kez Çeşme'de 2-3 Kasım tarihlerinde bisikletseverleri bir araya getirecek.

        Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek yarış, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Bisiklet Federasyonu destekleri ile gerçekleşecek. Gran Fondo World Tour takvimine dahil edilen ve dünya şampiyonalarına puan veren Veloturk Gran Fondo Çeşme, bu yıl da yerli ve birçok ülkeden gelecek olan yabancı sporcuları ağırlayacak.

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        ÜÇ AYRI GÜZERGAH

        Üç ayrı güzergahtan oluşan amatör yol bisikleti yarışı Veloturk Gran Fondo Çeşme'de katılımcılar 91K, 67K ve 41K'lık parkurlarda mücadele edecek. Organizasyon UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenecek.

        Çeşme merkezden başlayarak adayı turlayan 91K'lık Salcano parkuru, saat 08.00'de start alacak. 1500 metrenin üzerinde bir tırmanışla pedal basacak sporcular kıyasıya mücadelenin ardından Çeşme merkezde finişi görecekler.

        67K'lık Hybrid parkuru Çeşme merkezden start alacak ve aynı yerde son bulacak. 777 metrenin üzerinde bir tırmanışa sahip olan parkurda saat 08.30'da başlayacak.

        41K'lık Çeşme parkurunda ise yine Çeşme merkezden start alacak. 382 metrenin üzerinde toplam tırmanışın ardından yarış, Çeşme şehir merkezinde sona erecek.

        4 KATEGORİDE KOŞULACAK

        Veloturk Gran Fondo Çeşme, 4 ayrı kategoride koşulacak.

        Yarışta erkeklerde Genç Erkek (16-17) (Hybrid ve Çeşme parkurunda) Elit Erkek (18-34), Master Erkek (35-39), Master Erkek (40-44), Master Erkek (45-49), Master Erkek (50-54), Master Erkek (55-59), Master Erkek (60-64), Master Erkek (65+)

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        Genel Klasman ve PRO Kategori (Genel Klasman), kadınlarda; Genç Kadın (16-17) (Yalnızca HYBRID parkurunda), Elit Kadın (18-34), Master Kadın (35-39), Master Kadın (40-44), Master Kadın (45-49), Master Kadın (50-54), Master Kadın (55-59), Master Kadın (60-64), Master Kadın (65+)

        Genel Klasman ve PRO Kategori (Genel Klasman), pro kategoride son 2 yıl içerisinde UCI puanı kazanmış sporcular ile bisiklet ya da triatlon federasyonu milli takımında ya da UCI'a kayıtlı bisiklet takımında yer alan sporcular

        Hybrid parkurunda yer alan paralimpik kategorinin B-Genel Klasmanında görme engelli sporcular 2 kişilik tandem bisikletleri ile önde gören arkada ise görme engelli sporcunun katılımı ile C-Genel Klasmanında normal bisiklet kullanabilen ampute, uzuv kısalığı veya fonksiyonunu tam olarak yerine getiremeyen uzuv, hafif serebral palsi gibi engeli olan sporcular yer alacak.

        41K'lık Çeşme parkuru ise sadece genel klasmanda koşulacak.

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