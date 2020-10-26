Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemTrafik
ABONE OL

Bisikletli Ulaşım Platformu fark edilmek için pedal çevirdi

Bisikletli Ulaşım Platformu, 11'i son bir ayda olmak üzere, iki yılda 258 bisikletlinin trafikte hayatını kaybettiğini açıklamasının ardından Türkiye'nin çeşitli noktalarında kazalara dikkat çekmek için bir araya geldi. İstanbul'daki adres Kalamış oldu. İzmir'de de antrenman yaptığı yolda kamyonun altında kalarak can veren Zeynep Aslan anıldı. Törende Zeynep Aslan'ın kazada hasar gören bisikletine karanfil bırakan ailesi ve yakınları duygulandırdı

Bisikletli Ulaşım Platformu fark edilmek için pedal çevirdi
HABERTURK.COM / AA

Bisikletli Ulaşım Platformu üyeleri, bisiklet kazalarına dikkati çekmek için Kalamış Parkı'nda dün bir araya geldi.

Platform adına basın açıklaması yapan Hande Karaca, pandemi ile birlikte Türkiye genelinde bisiklete ilginin arttığını, bunun da kazaları ve can kayıplarını beraberinde getirdiğini söyledi.

Son iki yılda 258 bisikletlinin trafikte hayatını kaybettiğini belirten Karaca, kazaların tamamının araç sürücülerinin bisikletlilere arkadan çarpmasıyla meydana geldiğine dikkat çekti.

Bu çarpışmalara, ölümlere dur demek için tüm ilgili bakanlık ve kurumlara çağrı yaptıklarını dile getiren Karaca, "Tüm ilgili bakanlık, ve yerel yönetimlere Türkiye genelinde bir çağrı yapıyoruz. Hız sınırları kontrol altına alınmalı, bisikletin taşıt olarak sürücüler tarafından kabul görmesi sağlanmalıdır. Bisiklet için güvenli şeritler ayrılmalı. Evrensel kuralların müfredata alınması ve insana saygının üzerinde durulması için harekete geçilmelidir." dedi.

Açıklamanın ardından bisikletliler, Göztepe Parkı'na doğru pedal çevirdi.

İZMİR'DE ZEYNEP ASLAN İÇİN TÖREN

İzmir'in Menemen ilçesinde, 14 Ekim'de antrenman sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından Zeynep Aslan için dün tören düzenlendi.

Zeynep Aslan'ın takım arkadaşları anne Nurten Aslan'a sarılarak destek oldu.
Zeynep Aslan'ın takım arkadaşları anne Nurten Aslan'a sarılarak destek oldu.

Karşıyaka Demokrasi Meydanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri alınarak düzenlenen törene, bisikletçiler ile Aslan'ın yakınları katıldı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, törende yaptığı konuşmada, Aslan'ın hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Tugay, ilçeye bir veledrom kazandırılması için çalışmalara devam ettiklerini de sözlerine ekledi.

Zeynep Aslan'ın babası Reşat Aslan, aile olarak büyük bir acı yaşadıklarını ifade ederek, "Evladım en verimli çağında aramızdan ayrıldı. Ona çarpan aramızdan birisi. Herkes trafik kurallarına uysun" dedi.

Zeynep Aslan'ın kazada hasar g&ouml;ren bisikletine anne Nurten Aslan karanfil bıraktı.
Zeynep Aslan'ın kazada hasar gören bisikletine anne Nurten Aslan karanfil bıraktı.

Bisikletli Ulaşım Platformu adına açıklama yapan Mustafa Karakuş, Türkiye genelinde son 2 yılda 258 bisikletçinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini söyledi.

Zeynep Aslan'ın babası Reşat Aslan.
Zeynep Aslan'ın babası Reşat Aslan.

Kazaların tamamının, araç sürücülerinin bisikletlilere arkadan çarpması sonucu meydana geldiğini ileri süren Karakuş, "Aslında bunları kaza olarak nitelendirmek bile mümkün değil. Çünkü birçok kaza, motorlu araç sürücüsünün, en sağda ve önünde giden bisikletliyi görmesine karşın yaşanıyor" dedi.

Törenin sonunda anne Nurten Aslan, baba Reşat Aslan ile törene katılanlar, Zeynep Aslan'ın bisikletinin üzerine karanfil bıraktı.

Bisikletçiler, trafikteki bisikletlilere dikkati çekmek için, Karşıyaka'dan Konak Meydanı'na pedal çevirdi.

Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından Zeynep Aslan, 14 Ekim'de, Kaklıç Mahallesi yakınlarında bisikletiyle antrenman yaptığı sırada Aycan Y'nin kullandığı 35 AİM 602 plakalı kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Zeynep Aslan'ın bisikleti.
Zeynep Aslan'ın bisikleti.

Zeynep Aslan i&ccedil;in toplanan bisikletliler.
Zeynep Aslan için toplanan bisikletliler.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2020-YKS Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları açıklandı! 2020-YKS Milli Sporcu Yerleştirme sonuç sorgula
GÜNDEM2020-YKS Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları ...
Son dakika! "Pastırma" sıcakları gidiyor sağanak geliyor! - Hava durumu
GÜNDEMPastırma sıcakları gidiyor sağanak geliyor!
Son dakika haberi: Eski CHP'li Enis Berberoğlu yeniden AYM'ye başvuracak
GÜNDEMBerberoğlu yeniden AYM'ye başvuracak
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı mı? VGM ortaöğretim burs sonuçları 2020
GÜNDEMVakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları 2020
26-30 Ekim EBA TV yayın akışı belli oldu! İşte EBA TV ders programı... EBA TV canlı izle
GÜNDEMEBA TV 26-30 Ekim ders programı
Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020 YÖK'ten açıklama geldi mi? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?
GÜNDEMÜniversiteler ne zaman açılacak?
SON DAKİKA: "Kitabının etkisinde kalıp öldürdüm" dedi! İşte karar! - Haberler
GÜNDEM"Kitabının etkisinde kalıp öldürdüm" dedi! İşte ...
Son dakika haberi... Çığlığını duyan polis aradı
GÜNDEMÇığlığını duyan polisi aradı
Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu! 18 gözaltı - HABERLER
GÜNDEMAnkara'da DEAŞ operasyonu! 18 gözaltı
HES kodu alma! HES kodu nedir, nasıl alınır? SMS e-devlet ile HES kodu sorgulama ekranı
GÜNDEMHES kodu nasıl alınır?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X