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        Haberler Dünyadan Bitkisel hayattaki Formula 1 şampiyonu Michael Schumacher’in ailesine şantaj yapan üç kişiye hapis cezası: Aralarından biri Türk - magazin haberleri

        Michael Schumacher’in ailesine şantaj yapan üç kişiye hapis cezası: Aralarından biri Türk

        Geçirdiği kayak kazası nedeniyle yıllardır bitkisel hayatta olan ünlü Alman yarışçı Michael Schumacher'in ailesine şantaj yapan üç kişi ceza aldı. Şantajcılardan biri Türk çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 11:53 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:55
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        Şantajcılardan biri Türk
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        Geçirdiği kayak kazası nedeniyle 12 yıldır bitkisel hayatta olan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher'in ailesine şantaj yapan üç kişinin yargılaması sona erdi. Yarışçının yaklaşık 1500 özel fotoğraf ve videosunu yayımlamakla tehdit eden ve karşılığında ailesinden 12,5 milyon sterlin talep eden üç şantajcı ceza aldı.

        53 yaşındaki Yılmaz Toztürkan 3 yıl, Toztürkan'ın 30 yaşındaki bilişim uzmanı oğlu Daniel Lins ise 6 ay ertelenmiş hapis ve bin sterlin para cezasına çarptırıldı.

        Schumacher'in eski koruması 53 yaşındaki Markus Fritsche de gizli fotoğraf, video ve tıbbi kayıtların bulunduğu sabit disklerin bilgisayardan çalınmasının ardından Almanya'da yargılanıyordu. Fritsche'ye 2 yıl ertelenmiş hapis cezası verildi.

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        Üç sanık ayrıca, Schumacher'in tıbbi kayıtlarının dijitalleştirilmiş kopyalarını yayma tehdidinde bulunmuştu.

        Aralık ayında başlayan davada, 1500'den fazla fotoğraf, video ve gizli tıbbi kaydın bir bilgisayardan indirildiği belirtildi.

        Hassas verileri elde eden eski koruma Fritsche'nin bunları Yılmaz Toztürkan'a ilettiği, Toztürkan'ın Schumacher'in ailesine para ödenmediği takdirde "verileri karanlık ağa yükleyeceğini" söylediği öğrenildi.

        Karar açıklanmadan önce başka bir suçtan cezaevinde bulunan Yılmaz Toztürkan, mahkemede; “Yaptıklarımdan dolayı çok üzgünüm ve utanıyorum. Çok iğrenç bir şeydi. Tüm sorumluluğu alıyorum” dedi.

        Schumacher ailesinin avukatı Thilo Damm, verilen cezaları yetersiz bulduklarını ve cezalara itiraz edeceklerini açıkladı. Damm, sanıkların evlerinde yapılan aramalara rağmen kayıp bir diskin halen bulunamadığını, dolayısıyla başka bir tehdidin gelme ihtimali olduğunu ifade etti.

        7 kez Formula 1 şampiyonu olan 56 yaşındaki Alman pilot Michael Schumacher, 2013'te Fransız Alpleri'nde geçirdiği kayak kazası sonrası yatağa bağımlı hale geldi.

        Travmatik beyin hasarı nedeniyle 2014 yılı Eylül ayında yapay komaya sokulan yarışçının bakımına evde devam ediliyor. Tıbbi durumu, bugüne dek hep ailesi tarafından gizli tutuldu.

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