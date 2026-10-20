Ailesini görmeye gitti... Saldırıda can verdi

Kocaeli'nde çalışan ve ailesini görmek için Konya'nın Akşehir ilçesine giden 33 yaşındaki İbrahim Aktaş, F.Ş.'ye ait kıraathanede çay içtiği sırada, av tüfeğiyle gelen şüpheli H.H.Ş.'nin ateş açması sonucu hayatını kaybetti. H.H.Ş. ile F.Ş. arasındaki husumet nedeniyle olayın yaşandığı öğrenildi (İH... Daha Fazla Göster Kocaeli'nde çalışan ve ailesini görmek için Konya'nın Akşehir ilçesine giden 33 yaşındaki İbrahim Aktaş, F.Ş.'ye ait kıraathanede çay içtiği sırada, av tüfeğiyle gelen şüpheli H.H.Ş.'nin ateş açması sonucu hayatını kaybetti. H.H.Ş. ile F.Ş. arasındaki husumet nedeniyle olayın yaşandığı öğrenildi (İHA) Daha Az Göster