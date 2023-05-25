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Bıttım sabunu neyden yapılır? Bıttım sabunu nasıl yapılır, malzemeleri nedir?

Kozmetik sektörüne damga vuran bıttım sabunu; hem üreticisini hem de kullananları memnun ediyor. Günümüzde doğal kozmetik ürünlere yönelen kullanıcıların bir numaralı tercihi bıttım sabunu oluyor. Bıttım Sabunu Neyden Yapılır? Bıttım Sabunu Nasıl Yapılır? İşte bıttım sabunuyla ilgili merak edilen tüm bilgileri sizin için derledik…

Bıttım Sabunu Neyden Yapılır? Bıttım Sabunu Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
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Cilde, saçlara ve çeşitli hastalıklara iyi geldiği bilinen bıttım sabunu, özellikle doğal ürünleri tercih edenlerin gözde sabunudur. Bıttım Sabunu Neden Yapılır? Malzemeleri Nedir? Bıttım sabunuyla ilgili tüm bilinmeyenler…

Bıttım Sabunu Neyden Yapılır

Bıttım sabunu yabani fıstıktan yapılan, ciltte pek çok soruna iyi geldiği bilinen bir sabun çeşididir. Hiçbir katkı maddesi içermeyen bıttım sabunu, botan sabunu olarak da bilinir. İsmini bir meyveden almıştır.

Günümüzde adından sıkça söz ettiren bıttım sabunu kozmetik sektöründe, doğal ürünler kullanmak isteyenlerin gözde sabunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Cilde pek çok yararı bulunan bıttım sabunu içerdiği yaban fıstığı ve menengiç yağıyla kullananlara şifa dağıtıyor.

Bıttım Sabunu Nasıl Yapılır

Toplanan bıttımlar toplanır ve öğütülür. Bir kazanın içine su doldulup suyun ateş yardımıyla kaynaması sağlanır. Kaynayan suyun içine öğütülmüş bıttımlar eklenir ve tekrar kaynamaya bırakılır. Su ile bıttım kaynayınca yüzeye yağ çıkmaya başlayacaktır. Yağın yüzeye çıkması için; içine kül ya da kostik denilen bir madde atılır. Bu yağlar yüzeye çıktıkça temiz bir kazana alınır. Bu işlem birkaç defa tekrar eder, sonrasında kalıplara alınır. Rengi mavi yeşile çalan bıttım sabunu zaman içinde sarılaşır. Bekledikçe beyazlaşan bıttım sabunu çok köpürmez.

Bıttım Sabunu Neden Yapılır

Doğal yollardan yapılan bıttım sabunu; cilde, saça ve çeşitli hastalıklara oldukça iyi gelmektedir. Peki bıttım sabununun faydaları nelerdir? Bıttım sabununun faydaları şunlardır.

  • Bıttım sabunu saçın kurumasını, dökülmesini ve kepeklenmesini önler.
  • Saçların genç yaşta beyazlamasını geciktirir.
  • Bıttım sabunu egzama ve mantar gibi hastalıkları tedavi edici özelliğe sahiptir.
  • Düzenli olarak kullanıldığında peeling özelliğiyle cildi pürüzleştirir.
  • Sedef hastalığında oldukça etkilidir.
  • Varis hastalığına iyi geldiği bilinmektedir.
  • Vücudun belirli bölgelerinde oluşan herhangi bir kaşıntı ve kızarıklığın yok edilmesinde etkilidir.
  • Güneş lekeleri, doğum ve hamilelikte ortaya çıkan lekelerin azalmasını sağlar.

Bıttım Sabunu Hammaddesi

Bıttım, yabani bir fıstık çeşididir. Bıttım yağı ise bu bitkinin içindeki menengiç tohumlarından elde edilir. Özellikle Gaziantep ve Siirt şehirlerinde yetişen yabani fıstık diğer bir adıyla bıttım bölge halkınında geçim kaynağıdır.

Bıttım Sabunu Yapımı Malzemeleri

Bıttım sabununun yapımında en önemli malzeme Siirt ve Gaziantep şehirlerinde yetişen yabani fıstıktır. Bu fıstıkların işlenmesiyle elde edilen yağdan bıttım sabunu yapılır.

Yapımı oldukça zahmetli olan sabun, üreticilerin büyük emeğiyle doğal yollardan yapılarak raflardaki yerini alır.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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