Gerek lezzeti gerekse vücuda yararıyla bilinen antrikot tam bir protein deposudur. Antrikot neden yapılır? Antrikot hayvanın neresi? İşte antrikot hakkında tüm bilinmeyenler…

Antrikot Nedir

Antrikot dananın göğsünden boyuna doğru uzanan kısımdır. Pirzolanın kaburgadan sıyrılmış halidir. Antrikotu lezzetli yapan, hem içindeki yağ dokuları hem de ortasından şerit gibi geçen kalın yağ tabakasıdır.

Antrikot Neyden Yapılır

İyi bir antrikot marine edilerek yapılır. Peki antrikot nasıl marine edilir? İşte cevabı…

Büyük bir soğan rendelenip suyu sıkılarak etin karıştırılacağı kabın içine alınır. İçine iki diş sarımsak ve bir çay bardağı süt eklenir. Sonrasında bir çay bardağı sıvıyağ ve hardal katılarak karıştırılır. Damak zevkine göre kekik, karabiber gibi çeşitli baharatlar da eklenerek marine sosu hazır hale gelir.

Hazırlanan sosun içine antrikot etleri eklenir ve güzelce karıştırılır. Kullanılan kabın ağzının kapalı olması önemlidir. Vakit sıkıntısı yok ise, etleri 2 saat kadar hazırlanan sosun içinde bekletilmesi etin lezzetini artıracaktır.

Ayrıca antrikotun demir döküm bir tavanın içerisinde mühürlenmesi oldukça önemlidir. Bunun nedeni demir döküm tavaların ısıyı eşit derecede dağıtması ve etin suyunun kendi içinde saklanmasını sağlamasıdır.

Antrikot Neden Yapılır

Antrikot, insanın ihtiyacı olan proteini karşılar. Vücudunuza alınan proteinler kas ve kemik sağlığınızı korurken hücre yenilenmesini de desteklemektedir. Antrikot; demir içermesi nedeniyle özellikle kansızlık hastalığına iyi gelmektedir. Antrikot vitamin açısından da oldukça zengindir. Yorgunluk ve unutkanlık sorunlarını gidermede yardımcı olur. Ayrıca kalsiyum içerdiğinden dolayı diş sağlığına da iyi gelmektedir.

Antrikot Hayvanın Neresi

Antrikot büyükbaş hayvanın iki kürek arasından ve pirzolalık kısmında çıkarılan, kemiğinden sıyrılmış ettir.

Antrikot Hayvanın Neresinden Olur

Birbirine en çok karşılaştırılan et kısımları; antrikot ve bonfiledir. Çünkü bu iki et çeşidi, büyükbaş hayvanın yakın bölgelerinden çıkar. Bonfile; büyükbaş hayvanın böbrek yatağından başlayarak belin iki yanından uzanan ve kastan oluşan et parçasıdır. Bonfilede iç yağı ve sakatat bağlantıları yoktur, gevrek bir ettir.

Antrikot ise; dananın göğsünden boyuna doğru uzanan kısımdır. Pirzolanın kaburgadan sıyrılmış halidir. Antrikot, bonfile ve kontfile dananın en değerli ve en yumuşak kısımlarıdır. Üçü arasındaki en yumuşak olan kısım bonfiledir. Antrikot ise, biraz daha kuru ve sert olur.

