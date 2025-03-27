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        Haberler Gündem Güncel Biyonik kulağı çalınan çocuk 9 aydır duyamıyor | Son dakika haberleri

        Adana'da biyonik kulağı çalınan çocuk 9 aydır duyamıyor

        Adana'da 9 ay önce gittikleri semt pazarında alışveriş sırasında 3 yaşındaki kızlarının "biyonik kulak" olarak bilinen işitme cihazı çalınan aile, evlatlarının yeniden duyabilmesi için yardım bekliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 17:51 Güncelleme: 27.03.2025 - 17:53
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        Biyonik kulağı çalınan çocuk 9 aydır duyamıyor
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        Adana'da 3 yaşındaki kızlarının "biyonik kulak" olarak bilinen işitme cihazı çalınan aile, evlatlarının yeniden duyabilmesi için yardım bekliyor.

        Mine (34) ve Mustafa Sağın (35) çifti, 30 Haziran 2024'te alışveriş için merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'ndeki semt pazarına gitti.

        Çift alışveriş yaptıkları sırada bebek arabasındaki kızları Kübra Naz Sağın'ın (3) işitme cihazı çalındı.

        Durumu fark eden Sağın çifti, polise ihbarda bulundu. Aradan geçen süre içinde çocuğun işitme cihazı bulunamadı.

        DUYAMADIĞI İÇİN SÜREKLİ AĞLIYOR

        Anne Mine Sağın, gazetecilere, üç çocuğundan en küçüğü Kübra Naz'ın doğuştan işitme engelli olduğunu söyledi.

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        Devlet desteğiyle 2 yıl önce gerçekleştirilen koklear implant ameliyatıyla kızlarına biyonik kulak takıldığını anlatan Sağın, bu sayede Kübra ile iletişim kurabildiklerini belirtti.

        Sağın, gittikleri semt pazarında 7 yıllık süre için takılan Kübra'nın işitme cihazlarından birinin çalındığını ve o günden sonra çocuğunun duyamadığı için sürekli ağladığını dile getirdi.

        "ÇOCUĞUMUN BU HALİ YÜREĞİMİ PARÇALIYOR"

        Devlet desteğiyle yeni işitme cihazı takılabilmesi için daha 5 yıllık sürelerinin bulunduğunu aktaran anne Sağın, şöyle konuştu:

        "Eşim asgari ücretle çalışan birisi. Çocuğumun evde bakımı için ayrı devlet desteği de almıyoruz. En azından çocuğumun çalınan cihazının yerine yenisinin temini için yardım bekliyorum. Vicdansızın biri kızımın işitme cihazını alıp götürdü. İşitme cihazı varken bizimle iletişim kurabiliyordu. Kulaklığı çalındığı günden beri sürekli ağlıyor ve kendisine zarar veriyor. Duymadığı için kardeşleriyle de oynamak istemiyor. Çocuğumun bu hali yüreğimi parçalıyor. Bu nedenlerle devletimden çocuğum için yardım istiyorum. Yeter ki çocuğum duysun, konuşsun."

        "YENİDEN DUYABİLMESİ İÇİN YARDIM BEKLİYORUZ"

        Baba Mustafa Sağın da olay günü eşi ve üç çocuğuyla gittiği semt pazarında bir anlık dalgınlığın ardından bebek arabasını kontrol ettiğinde buradaki cüzdanının ve çocuğunun kulağındaki işitme cihazının olmadığını fark ettiğini söyledi.

        Çocuğuna yeni işitme cihazı alacak imkanının bulunmadığını anlatan baba, Kübra'nın yeniden duyabilmesi için yardım beklediklerini kaydetti.

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        #adana haberleri
        #biyonik kulak
        #İşitme cihazı
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