Bizim Aile filmi oyuncuları kimler? Bizim Aile filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Bir Yeşilçam filmi olan Bizim Aile filminin yönetmenşiği Ergin Orbey'e senaristliği ise Sadık Şendil'e ait.

BİZİM AİLE FİLMİ KONUSU

Yaşar Usta’nın fabrika arkadaşı Talat Usta ve eşi, Yaşar Usta ile Melek Hanım’ı evlendirmeye çalışmaktadır.Bu çabaları başarılı olur fakat Yaşar Usta’nın dört, Melek Hanım’ın üç çocuğu vardır. Fakat bu çocuklar birbiri ile anlaşamıyor,sürekli kavga ediyorlardı. Melek Hanım’ın oğullarından biri olan Ferit’in kız arkadaşı Alev’in babası,Alev’in Ferit ile sevgili olduğunu öğrenince Yaşar Usta ve ailesini rahat bırakmaz ve ilk Yaşar Usta’yı işinden kovar ardından aileyi evlerinden atar. Yaşar Usta Alev’in babası ile görüşür.Alev’in babası Saim Bey hatasını anlar ve evlerini onlara geri verir.

BİZİM AİLE FİLMİ OYUNCULARI NEDİR?

Münir Özkul - Yaşar Usta

Adile Naşit - Melek

Tarık Akan - Ferit

Şener Şen - Şener

Itır Esen - Alev

Halit Akçatepe - Halit

Ayşen Gruda - Feride

Tuncay Akça - Tuncay

Cengiz Nezir - Ferdi

Saim Alpago - Saim

Ahmet Arıman - Ahmet

Tayfun Akalın - Tayfun

Sıtkı Akçatepe - Avukat

Talat Dumanlı - Talat

Süreyya Dumanlı - Süreyya

Nezahat Tanyeri - Hacer

Selim Naşit - Nikâh Memuru

BİZİM AİLE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

1976 yılında vizyona giren film İstanbul’da çekildi. Ana çekim mekanı olan, Yaşar Usta’nın çocukları ile birlikte taşındığı Melek Hanım’a ait olan köşk Üsküdar’ın Altunizade semtinde bulunmaktadır. Günümüzde klinik olarak kullanılan yapı birçok Yeşilçam filminin çekim mekanı olarak kullanıldı. Alev’in ve babası zengin fabrikatör Saim Bey’in ikamet ettiği yapı için ise Yeniköy’de yer alan Said Halim Paşa Yalısı seçildi.