Bizim Aile filmi oyuncuları kimler? Bizim Aile filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Bir Yeşilçam filmi olan Bizim Aile filminin yönetmenşiği Ergin Orbey'e senaristliği ise Sadık Şendil'e ait.
BİZİM AİLE FİLMİ KONUSU
Yaşar Usta’nın fabrika arkadaşı Talat Usta ve eşi, Yaşar Usta ile Melek Hanım’ı evlendirmeye çalışmaktadır.Bu çabaları başarılı olur fakat Yaşar Usta’nın dört, Melek Hanım’ın üç çocuğu vardır. Fakat bu çocuklar birbiri ile anlaşamıyor,sürekli kavga ediyorlardı. Melek Hanım’ın oğullarından biri olan Ferit’in kız arkadaşı Alev’in babası,Alev’in Ferit ile sevgili olduğunu öğrenince Yaşar Usta ve ailesini rahat bırakmaz ve ilk Yaşar Usta’yı işinden kovar ardından aileyi evlerinden atar. Yaşar Usta Alev’in babası ile görüşür.Alev’in babası Saim Bey hatasını anlar ve evlerini onlara geri verir.
BİZİM AİLE FİLMİ OYUNCULARI NEDİR?
Münir Özkul - Yaşar Usta
Adile Naşit - Melek
Tarık Akan - Ferit
Şener Şen - Şener
Itır Esen - Alev
Halit Akçatepe - Halit
Ayşen Gruda - Feride
Tuncay Akça - Tuncay
Cengiz Nezir - Ferdi
Saim Alpago - Saim
Ahmet Arıman - Ahmet
Tayfun Akalın - Tayfun
Sıtkı Akçatepe - Avukat
Talat Dumanlı - Talat
Süreyya Dumanlı - Süreyya
Nezahat Tanyeri - Hacer
Selim Naşit - Nikâh Memuru
BİZİM AİLE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
1976 yılında vizyona giren film İstanbul’da çekildi. Ana çekim mekanı olan, Yaşar Usta’nın çocukları ile birlikte taşındığı Melek Hanım’a ait olan köşk Üsküdar’ın Altunizade semtinde bulunmaktadır. Günümüzde klinik olarak kullanılan yapı birçok Yeşilçam filminin çekim mekanı olarak kullanıldı. Alev’in ve babası zengin fabrikatör Saim Bey’in ikamet ettiği yapı için ise Yeniköy’de yer alan Said Halim Paşa Yalısı seçildi.
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