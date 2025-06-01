Bizim Çocuklar, ABD yolcusu!

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne hazırlanan A Milli Futbol Takımı'nın ABD yolculuğu yarın başlayacak.

Bugün saat 16.00'dan itibaren TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek milli takım, ilk antrenmanını yarın saat 16.45'te ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirecek. Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'da yapacağı bu antrenman sonrası saat 23.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla ABD'nin Boston kentine yolculuk edecek. 6 Haziran'a kadar çalışmalarını Boston'da sürdürecek milliler, aynı gün ABD maçı için Hartford'a geçecek. Milli takım, 8 Haziran'da da Meksika karşılaşması için Kuzey Carolina'ya gidecek.