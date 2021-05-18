'Bizim Yunus' sahnelenecek 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / İHA

2021 yılı, Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yıl dönümü olması münasebetiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmış, 30 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genelge ile de 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' olarak ilan edilmişti.

Bu kapsamda, Sönmez Atasoy'un yazdığı, Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt'un yönettiği 'Bizim Yunus' adlı oyun 23 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de Antalya Aspendos Antik Tiyatrosunda tiyatroseverler için perde açacak.

Dekor tasarımının Hakan Dündar'a, kostüm tasarımının Funda Karasaç'a, ışık tasarımının Mustafa Bal'a ve müziklerinin Nedim Yıldız'a ait olduğu oyunda ‘Yüreklerimiz neyi arar bu yolculukta' teması işlenecek ve Yunus Emre'yi Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Alpay Ulusoy canlandıracak.

Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu yıl koronavirüs tedbirleri nedeniyle ramazan ayı için hazırladığı etkinlikler kapsamında Devlet Tiyatroları tarihinde ilk kez TRT 2'den naklen yayınla ilk gösterimini gerçekleştirmiş ve izleyenlerden tam not almıştı.