Necati Akpınar, Organize İşler 2 - Sazan Sarmalı'nın vizyondayken Netfilx'de yayınlanmasının ardından ilk defa Habertürk'ten Akif Yaman'a konuştu.
Akpınar, "Netflix'ten teklif aldık. Ocak ayında filmi izlemek istediler. Biz de bir filmimizi onlara izlettik. Sinemada kriz vardı ve bu sürecin nasıl gelişeceğini bilmiyorduk. Los Angeles'tan yöneticiler geldi ve filmi izlediler. Ayakta alkışladılar" dedi.
Akpınar sözlerini şu şekilde sürdürdü:
Biz vizyon tarihini açıklayınca da 'biz bu filmi istiyoruz' diye geldiler. Yılmaz Erdoğan ile görüşüp filmin 4 hafta sinemalarda kalmasının sonrasında Netflix'te yayınlanmasını söyledik. Onlar 2 hafta kalsın, sonra biz yayınlayalım dediler. Çok görüşme sağlandı, inanılmaz ısrarcı davrandılar. 190 ülkede yayınlanması, İstanbul’un, bizim oyuncularımızın başka ülkelerde hiç bilmeyen insanlara değmesi bizi heyecanlandırdı. Bunun örneği yok, biz nasıl bir sonuç alacağımızı da bilmiyoruz. Sadece bu filmi çok istediler, biz de sinema krizinin olduğu dönemde böyle bir karar alıp denemek istedik.
GERİ DÖNÜŞÜNÜ 10 GÜN SONRA ALACAĞIZ
Şu an film ile ilgili birşey söyleyemiyorum. Çünkü çeviriler yapıldıkça film gösterilmeye başlıyor. Sonuçlarını 10-15 gün sonra hissederiz.
BİZ PARA İÇİN YAPMADIK
Bu işin maddi boyutuna bakmayın. İnsanlar gurur duyacağı destekleyeceği yerde sürekli kaç para alındığı haberleri gündeme geliyor. Bizim için ön planda olan para değil. Anlaşmamız 'seyirci kaybınızı öderiz' dediler, bu konu bu şekilde bitti.
SADECE BU FİLM NETFLIX'DE
BKM olarak bir ilki denedik ama diğer filmlerimiz sadece sinemalarda gösterime girecek. Hiç bir şekilde böyle bir düşüncemiz yok.
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