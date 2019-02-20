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Akpınar sözlerini şu şekilde sürdürdü:



Biz vizyon tarihini açıklayınca da 'biz bu filmi istiyoruz' diye geldiler. Yılmaz Erdoğan ile görüşüp filmin 4 hafta sinemalarda kalmasının sonrasında Netflix'te yayınlanmasını söyledik. Onlar 2 hafta kalsın, sonra biz yayınlayalım dediler. Çok görüşme sağlandı, inanılmaz ısrarcı davrandılar. 190 ülkede yayınlanması, İstanbul’un, bizim oyuncularımızın başka ülkelerde hiç bilmeyen insanlara değmesi bizi heyecanlandırdı. Bunun örneği yok, biz nasıl bir sonuç alacağımızı da bilmiyoruz. Sadece bu filmi çok istediler, biz de sinema krizinin olduğu dönemde böyle bir karar alıp denemek istedik.