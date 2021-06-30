BKM Yaz Etkinlikleri başlıyor 0:00 / 0:00

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1 Temmuz'da başlayacak olan, 40'ıncı İKSV Film Festivali Ulusal Yarışması'nın fiziksel mekânı olarak seçilen ve BKM'nin yaz etkinlikleri takviminden açıkladığı ilk iki performansla İstanbulluların yaz aylarındaki yeni buluşma noktası olacak olan Maximum Uniq Açıkhava'da bu yaz Türkiye'nin en ünlü isimleri sahne alacak.

Kenan Doğulu, 14 Temmuz'da bu yılın ilk İstanbul konseriyle ilk kez Maximum Uniq Açıkhava'da olacak. 17 Temmuz'da bir ilk daha yaşanacak. Şener Şen, kapalı gişe oynayan oyunu 'Zengin Mutfağı' ile uzun bir aradan sonra ilk kez Maximum Uniq Açıkhava'da tiyatro severlerle buluşacak.

Özel Oscar seçkisi, Türkiye prömiyerini yapacak sezonun merakla beklenen aksiyon, dram, aşk, komedi yapımları ve vizyon öncesi ilk kez açık havada seyirciyle buluşacak. Konser, tiyatro ve sinema keyfi programı çok yakında açıklanacak.